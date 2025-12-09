Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Очередная версия системы Android упрощает переход с Android-устройств на iPhone
В будущих версиях iOS возможности перехода с iPhone на Android также будут расширены

Перенести данные при покупке iPhone на замену другому iPhone достаточно легко. Переход внутри экосистемы Android также не представляет собой особой сложности. Зато переход между Android на iPhone в обоих направлениях доставляет пользователям значительно больше хлопот. Google и Apple совместными усилиями стараются упростить процесс.

Очередная сборка Android Canary (2512) для совместимых аппаратов Google Pixel содержит базовые улучшения процесса настройки, упрощающие импорт данных с iPhone. Apple представит эти изменения в будущей бета-версии iOS 26 для разработчиков. Они пока не вошли в выпущенный на этой неделе релиз-кандидат iOS 26.2, но можно рассчитывать на их появление в первой бета-версии iOS 26.3.

Упрощённый процесс переноса на обеих платформах будет доступен только во время первоначальной настройки устройства. Apple и Google тестируют изменения и не называют сроков, когда они станут общедоступными в завершённом виде. До тех пор компании планируют доработать процесс миграции и добавить поддержку большего количества типов данных.

Что именно было улучшено, Google и Apple пока не говорят. До сих пор при покупке устройства на другой системе приходилось использовать приложение Google Android Switch или Move to iOS на iPhone. Вероятно, скоро без них можно будет обойтись.

Недостатками этих приложений является ограниченный объём переносимых данных. Они способны переносить фотографии, видео, истории WhatsApp, журналы вызовов, календари, сообщения и почтовые аккаунты. Даже с ними процесс может быть нестабильным и долгим, что разработчикам операционных систем следует исправить.

#смартфоны #apple #google #android #iphone #ios #операционные системы
Источник: androidpolice.com
