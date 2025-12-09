0,5% паролей заканчиваются числом 2024

Как и многие другие технологические компании, итоги года подводит и лаборатория Касперского. В данном случае она рассмотрела не один год, а три, с 2023 по 2025 год. Анализ призван показать, насколько надёжные пароли пользователи выбирают для своих аккаунтов в различных сервисах.

Как и в случае с иностранными компаниями, вывод делается неутешительный: привычки всерьёз относиться к своей безопасности в глобальной сети нет у очень многих пользователей. Подтверждением этому является тот факт, что самым популярным паролем остаётся «12345», который можно взломать за секунду. Ничуть не лучше выглядит привычка 0,5% пользователей ставить в конце своих паролей число «2024» или использовать в пароле слово «love».

Примерно каждый десятый из доступных в интернете в результате утечек паролей содержит в своём составе даты от 1990 до 2025. В среднем возраст паролей составляет между 3,5 и 4 года. 54% найденных в утечках 2025 года паролей появлялись и в более ранних утечках. Из этого делается вывод, что пользователи или не меняют пароли, или применяют их на разных сервисах, а скорее и то, и другое.

Специалисты напоминают, что автоматически переборщики легко могут вычислить короткие пароли. Если пароль длинный, а также состоит из случайных наборов символов, взломать его значительно труднее. Например, при длине пароля в 15 символов на взлом могут уйти тысячи лет, если речь не идёт о обычных словах или популярных фразах. Если же длина пароля не превышает 5-7 символов, с ним злоумышленники способны справиться за несколько секунд.