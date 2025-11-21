Понимание пчёлами азбуки Морзе может изменить восприятие человеческого интеллекта

В 1940-х годах австрийский этолог Карл фон Фриш расшифровал «виляющий танец» — сложный танец в форме восьмёрки, позволяющий медоносным пчёлам сообщать собратьям о расстоянии до таких ресурсов, как вода, пыльца и новые места для гнездования. Прежде мало кто верил в наличие у насекомых какого-либо интеллекта. Даже сам фон Фриш, в 1974 году получивший Нобелевскую премию за работы по расшифровке пчелиного кода, писал, что мозг пчелы размером с семя травы, не предназначен для мышления. Он полагал, что действия пчёл подчиняются исключительно инстинктам.

С тех пор учёные открыли и другие умственные способности пчёл. Они используют инструменты, понимают абстрактные математические концепции и распознают человеческие лица, имея 0,01% от количества нейронов в человеческом мозге. Теперь в журнале Biology Letters опубликовали исследование, где подробно описывается, как пчёлы могут понимать азбуку Морзе.

Пчёл поместили в лабиринт, в конце которого находился либо сахар, либо горькое вещество хинин. Сигнал в виде быстро мигающей точки указывал на сахар, а продолжительное мигание означало хинин. В каждой комнате лабиринта сигнал менялся, чтобы пчёлы не нашли путь к награде по памяти. В итоге пчёлы быстро разобрались, что означает быстро мигающая точка, а что медленно.

Способность отслеживать длительность визуальных стимулов может указывать на обработку информации во времени. Она могла развиваться для различных целей, таких как отслеживание перемещения в пространстве или коммуникация.

Эксперимент подтверждает идею о том, что разум некоторых насекомых способен отслеживать время. Быть может, в будущем результаты таких исследований повлияют на создаваемые человеком технологии. Речь может идти о сложных когнитивных характеристиках в искусственных нейронных сетях, где нужны максимальная эффективность и масштабируемость.