Падение активности мозга происходит резко, а не плавно

До сих пор учёные полагали, что отход ко сну представляет собой постепенный процесс. Оказалось, что в действительности это больше похоже на падение с обрыва.

Открытие сделала группа исследователей из Имперского колледжа Лондона и Британского института исследований деменции под руководством нейробиолога Нира Гроссмана (Nir Grossman). Подключив участников исследования к электроэнцефалографу, они увидели, что активность мозга остаётся стабильной до резкого спада в последние минуты перед наступлением сна.

Сон включает в себя когнитивные и физиологические изменения. В процессе засыпания изменение активности мозга становится причиной замедления дыхания и сердечного ритма, расслабления мышц и снижения реакции на внешние стимулы.

Переход между состояниями бодрствования и сна управляется кластерами нейронов (ядра). Некоторые из них способствуют бодрствованию, а другие вызывают сон. Чтобы мозг перешёл в режим сна, ряд функций в обоих ядрах отключаются. Это быстро меняет взаимодействие нейронов.

Чем больше времени требуется мозгу, чтобы достичь границы сна, тем быстрее он уснёт после перехода этой границы. Среднее время между засыпанием и наступлением сна составляет 4,5 минуты.

Определение точки невозврата для засыпания может помочь в создании новых методов лечения расстройств сна. Это улучшит качество жизни и усилит безопасность тогда, когда необходимо сохранять бодрствование и концентрацию.