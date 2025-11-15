Эта опция пришла на модели от Pixel 6 с ноябрьским обновлением

Смартфоны двух последних поколений Google Pixel 9 и Pixel 10 предлагают функции записи телефонных звонков на основе искусственного интеллекта, но старые версии не могли похвастаться подобными возможностями. Это изменилось в сентябре, когда Google объявила о добавлении записи звонков на старые модели Pixel. Поначалу эта функция не была широко доступна.

Теперь владельцы Pixel сообщают о появлении функции записи звонков в приложении Google Телефон. Она есть у тех, кто установил функциональные обновления за ноябрь. Также должна быть установлена версия приложения Google Телефон 198. Пользователи бета-версии с более современной сборкой тоже получают эту функциональность. Если запись звонков доступна, она находится в меню «Настройки» > «Помощь при вызове» приложения «Телефон». Необходимо активировать переключатель и выполнять инструкции по настройке.

При желании можно настроить приложение на автоматическую запись звонков с не входящих в список контактов номеров, или указать конкретные номера, разговоры с которыми следует записывать. После активации функции записи звонков на экране вызова будет отображаться специальная кнопка. С её помощью запись запускается вручную. При начале записи звонка приложение «Телефон» автоматически запустит предупреждающее сообщение или звуковой сигнал, чтобы собеседник знал, что ведётся запись. Google распространяет функцию записи звонков на всех поддерживаемых устройствах Pixel, начиная с Pixel 6, 2021 года выпуска.