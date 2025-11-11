Перспективы Intel в сфере искусственного интеллекта стали ещё более сомнительными.

Когда Лип-Бу Тан вступил в должность генерального директора Intel, в компании началась масштабная реструктуризация. Одним из решений стало назначение Сачина техническим директором и руководителем направления искусственного интеллекта. В последний раз он выступил на мероприятии Intel Tech Tour, где объявил о планах компании по «возвращению» в гонку за ИИ.

Теперь, всего через несколько месяцев после назначения техническим директором Intel, Сачин Катти объявил о переходе в OpenAI. Там он будет «проектировать и создавать вычислительную инфраструктуру» и помочь в развитии универсального искусственного интеллекта (AGI).

Должность руководителя направления ИИ теперь будет курироваться непосредственно генеральным директором Intel Лип-Бу Таном. Это ставит под сомнение будущее компании в сегменте ИИ. Уход Сачина Катти может создать дополнительную нагрузку на операционную деятельность компании.

На данный момент главным приоритетом Intel является рост стоимости акций. Этого компания добилась благодаря партнёрству с NVIDIA, SoftBank и администрацией Трампа. В потребительском сегменте и сегменте ИИ дела компании идут не так хорошо.