Ради их получения ему придётся постараться в следующие несколько лет сделать Tesla значительно более прибыльной компанией

Стало официально известно о том, что акционеры американского производителя электромобилей Tesla проголосовали за выплату главе компании Илону Маску $1 трлн. Это не означает, что Маск получит данную астрономическую сумму наличными. Для получения выплаты должны быть соблюдены некоторые условия, и компания на протяжении нескольких лет должна достигать определённых показателей. К тому же всегда есть вероятность, что юридические препятствия помешают реализации выплаты. Пока же 75% акционеров Tesla проголосовали за её одобрение.

Суть пакета выплат заключается в значительном росте компании Tesla. Её прибыль должна стать в 28 раз выше, чем в 2018 году. Поставки электромобилей должны достичь 20 млн, количество подписок на Active Full Self Drive должно достичь 10 млн. Требуется миллион роботакси и построить миллион Tesla Bots. При всём этом есть также цели по уровню прибыли.

Эти результаты растянуты минимум на семь с половиной лет. Часть пакета включает в себя опционы на акции.

Обращаясь к акционерам на собрании, Маск предложил внести изменения в концепцию Full Self Drive компании. Он также отметил, что скоро появятся миллиарды роботов Optimus. Некоторые из них будут следовать за бывшими преступниками и «предотвращать совершение новых преступлений». Большая часть речи после собрания была посвящена Optimus и искусственному интеллекту. Маск полагает, что осталось ждать менее 20 лет, прежде чем можно будет помещать цифровую копию сознания человека в роботов.