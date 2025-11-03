Промышленное производство на этом техпроцессе начнётся во второй половине 2026 года

Компании Qualcomm и MediaTek в следующем году должны выпустить мобильные процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600. Оба производителя впервые задействуют передовой техпроцесс TSMC 2-нм. У TSMC есть две его версии: N2 и более современный N2P. Компания Apple собирается выпускать процессоры A20 и A20 Pro на первой версии. Теперь сообщается, что новые чипы Qualcomm и MediaTek будут произведены по технологии N2P.

Информация о переходе Qualcomm на N2P появлялась уже дважды. Если верить последним слухам, новый чип будет поддерживать оперативную память LPDDR6 и UFS 5.0. Издание Commercial Times сообщает, что MediaTek также предложит поддержку этих технологий в Dimensity 9600. Ранее тайваньская компания уже объявила о завершении разработки своего первого чипа на техпроцессе 2-нм.

Таким образом, производители чипов для Android-устройств хотят устранить своё отставание от Apple. A19 Pro демонстрирует лучшие показатели производительности на ватт в бенчмарке Geekbench 6 по сравнению со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500. Из этого следует, что использования одинакового техпроцесса недостаточно, чтобы дать Qualcomm и MediaTek преимущество над Apple.

Apple годами разрабатывает собственные CPU и GPU, преуспев в этом. В этом году эффективные ядра в A19 Pro получили прирост производительности до 29% без увеличения энергопотребления. Qualcomm купила компанию Nuvia, и Snapdragon 8 Elite Gen 5 стал вторым чипом с самостоятельно разработанными ядрами. В Dimensity 9500 MediaTek применяет ядра CPU и GPU производства ARM. Это дешевле, но производительность и эффективность у них ниже. Этот недостаток и призван компенсировать более продвинутый техпроцесс.