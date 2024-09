Ожидаемая игра от Nintendo добралась до торрента раньше времени

В наши дни часто происходит так, что крупные видеоигры становятся доступными нелегальными путями за несколько недель до их официального появления в продаже. Так произошло и на этот раз с разрабатываемой компанией Nintendo игрой The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Дата её релиза — 26 сентября, но копии уже добрались до всемирной паутины. Впервые это произошло в минувшую пятницу. Об этом, среди прочего, было сказано в видеоролике на YouTube-канале Nintendo Prime.

Это не первый подобный случай с играми Nintendo. И только в прошлом году таких случаев было немало. Так произошло с Zelda: Tears of the Kingdom и Super Mario Bros. Wonder. За две недели до даты релиза в сеть попали полные варианты игр Pokemon Scarlet и Violet. Происходили утечки и с играми Metroid Dread, Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl.

При этом Nintendo старается серьёзно бороться с пиратством. На протяжении многих лет она пытается очистить интернет от своих популярных игр 90-х годов, в том числе фанатских вариантов игр и модов.





Эмуляция Nintendo Switch происходит достаточно просто, и игры с неё без проблем запускаются на компьютерах. Не так просто это делается с консольными играми вроде PlayStation 3, игры от которой с трудом запускаются на ПК вне зависимости от их мощности.