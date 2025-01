Nothing проведëт 4 марта текущего года конференцию, на которой и будут представлены новые продукты.

Компания Nothing планирует провести презентацию новых продуктов 4 марта этого года. Ожидается, что на мероприятии будет представлено несколько новых смартфонов, включая Nothing Phone (3a). По информации от зарубежного блогера, Nothing Phone (3a) получит следующие характеристики:

Чипсет Snapdragon 7s Gen 3 (вместо MediaTek, как в предыдущем поколении).

Будет установлен 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Система камер представлена тройной камерой: 50 Мп основным сенсором, 50 Мп телеобъективом и 8 Мп сверхширокоугольным объективом.

Операционная система Nothing OS 3.1 на базе Android 15.

Также известно о наличии фирменной подсветки Glyph на задней панели устройства.

Кроме того, упоминается аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт. Ранее сообщалось, что смартфоны данной серии получат 12 ГБ ОЗУ, и 256 ГБ внутренней памяти. Также утверждалось, что они получат поддержку 5G и eSIM.

Ожидается, что помимо Nothing Phone (3a) компания представит и другие модели новой линейки Nothing Phone (3). Это мероприятие станет важным событием для Nothing, так как компания продолжает расширять своё присутствие на рынке смартфонов. Новые устройства должны укрепить позиции бренда и предложить пользователям улучшенные характеристики по сравнению с предыдущими моделями. Но при этом данные смартфоны не превосходят большинство конкурентов других брендов.