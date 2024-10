Отличия стандартной версии от Plus заключаются в объёме встроенной памяти и основной камере.

В последнее время компания Honor продолжает расширять свою линейку бюджетных смартфонов, и на этот раз она представила две новые модели, ориентированные на рынок Ближнего Востока – Honor X5b и Honor X5b Plus. Хотя эти телефоны имеют много общего, но между ними есть некоторые значительные различия.

Обе модели оснащены чипсетом MediaTek Helio G36, который является бюджетным процессором. Этой SoC будет достаточно для выполнения повседневных задач, таких как просмотр социальных сетей и веб-страниц. Однако, не стоит ожидать каких-то сверхрезультатов в производительности, например играя в игры или запуская ресурсоëмкие приложения. С точки зрения программного обеспечения, оба телефона работают на последней версии Android 14 с фирменной оболочкой Honor MagicOS 8.0. Дисплей на обоих смартфонах представляет собой 6,56-дюймовую TFT LCD-панель с каплевидным вырезом и стандартным разрешением 720 x 1612 пикселей. Это типичные характеристики для бюджетных устройств, обеспечивающие достаточно хорошее качество изображения для повседневного использования.

Камеры – это одна из ключевых областей, где между моделями X5b и X5b Plus начинаются различия. Стандартный X5b оснащён 13-мегапиксельным основным датчиком, в то время как X5b Plus имеет более мощный 50-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f/1.8. Обе модели имеют дополнительный 0,8-мегапиксельный датчик и 5-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи. Ещё одним значительным различием между моделями является объëм хранилища. Стандартный X5b оборудован 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, в то время как X5b Plus увеличивает встроенную память до 128 ГБ, сохраняя тот же объëм оперативной памяти – 4 ГБ. Это делает X5b Plus более подходящим вариантом для тех, кто требует больше пространства для хранения данных и приложений.

Оба смартфона оснащены батареей ёмкостью 5200 мА*ч, что обеспечивает достаточную мощность для ежедневного использования. Однако, стоит отметить, что подключение ограничено сетью LTE, что отражает бюджетную направленность серии. Серия X5b доступна в двух цветах: Flowing Blue и Flowing Black. Цены на эти устройства находятся в ожидаемом диапазоне для бюджетных смартфонов. Стандартный X5b начинается с 299 SAR (примерно 7 700 рублей), а X5b Plus продаётся за 399 SAR (примерно 10 300 рублей).