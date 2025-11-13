Сайт Конференция
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов

Рассматриваю шесть электронных читалок, у каждой из которых есть какие-то интересные особенности, которые могут заинтересовать покупателей.
Подборки лучших электронных книг (они же ридеры) зачастую пишутся по следующему принципу: возьмем пару недорогих моделей, скажем о них пару слов, а затем подробно расскажем о полудюжине флагманских устройств ценой тысяч от 30 рублей. Оно и понятно: их, флагманов, описывать куда интереснее. Другое дело, что топовые читалки вовсе не так популярны, как бюджетные. В основном люди покупают себе именно простые 6-дюймовые модели ценой максимум тысяч в 15-16. И это можно понять: для комфортного чтения подобных моделей вполне достаточно. Они компактные и зачастую не имеют пусть и небесполезных, но избыточных для многих функций. Например, защиты от воды, аудиоплеера и так далее.

В этой подборке, ориентированной на помощь в выборе ридера в самом конце 2025 – начале 2026 года, я расскажу как раз о недорогих моделях и проигнорирую флагманские. По описанным выше причинам: во главу угла считаю важным поставить практическую полезность материала, а не собственное удовольствие. (Хотя я, конечно, тоже люблю именно флагманские устройства – а кто их не любит?)

Читатели могут обратить внимание на тот факт, что некоторым ридерам я дам не самые лестные характеристики. Возникает вопрос: почему же тогда материал называется «Лучшие электронные книги в 2025-2026 году»? На самом деле это легко объясняется. В ценовом диапазоне «от 0 до 15-16 тысяч рублей» указанные модели действительно лучшие – несмотря на вполне очевидные (а иногда и неприятные) недостатки. Потому что в продаже до сих пор встречаются ридеры прежних лет выпуска ценой и в 5, и в 8 тысяч рублей. А на маркетплейсах так и вовсе можно найти что-то «очень китайское» за 3-4 тысячи. И вот как раз подобные ультрабюджетные устройства я покупать не рекомендую – и поэтому в этот свой топ электронных книг их не включил. Такие устройства, как правило, совсем уж неприлично медлительные, глючные, неудобные – и к тому же зачастую комплектуются некачественными дисплеями. В ряде случаев под этим стоит понимать экраны с полосами и пятнами, в некоторых – старье вроде E Ink Pearl.

Приведенные же ниже модели тоже, конечно, имеют минусы. Но терпимые. И ими вполне реально пользоваться, чаще всего даже с удовольствием. И без перманентного наблюдения глюков.


Dexp H1 Horizon (~10 000 рублей) – лучшая читалка по соотношению «цена/разрешение экрана»

Агрегат достаточно странный, на звание лучшей электронной книги не претендует, и все же не упомянуть его я не могу. По той причине, что у него экран высокого разрешения – 1448 х 1072 точки (300 ppi). Это много: у большинства других ридеров в этой подборке всего 212 ppi. По своей личной практике знаю: разница между 300 и 212 не критична, и, думаю, 90% пользователей ее даже и не заметят. И все же – если хочется прям самый-самый четкий дисплей, да и еще и по максимально низкой цене – Dexp H1 Horizon можно рассмотреть.

При этом, правда, стоит подготовить себя к следующему. ОС Android 8.1 (коей уже восемь лет), четырехъядерный процессор Rockchip и 1 Гб оперативки – смесь гремучая. В том смысле, что быстро она работать совершенно точно не сможет. Даже банальное перелистывание страниц – и то будет не будет мгновенным. Батарея на 1 900 мАч тоже не вызывает восторгов – с учетом старой версии Android и экрана высокого разрешения. О месяце автономной работы, классическом для лучших электронных книг, речь точно не зайдет. Можно рассчитывать недели две. Достаточно ли этого – решайте сами. 

Дополняет картину отсутствие физических кнопок и простенькая подсветка (т. е. без регулировки цветовой температуры). Зато есть плеер и модуль Bluetooth для наушников и колонок. Хотя в целом, повторюсь, устройство очень своеобразное. Если уж и брать его, то только из-за дисплея. 


Digma A6 (~12 000 рублей) – лучшая читалка уровня «бюджетней некуда с Android»

Концептуально эта модель очень напоминает предыдущую, и какая электронная книга лучше из этих двух — сложно сказать (учитывая разницу в цене). Это тоже ридер на ОС Android 8.1 (и, кстати, тоже без Google Play — софт ставьте ручками) с процессором Rockchip и 1 Гб оперативки. Это означает, что скорость работы тоже будет невысокой — хотя, скорее всего, Digma A6 всё же окажется пошустрее, чем Dexp H1 Horizon, из-за более низкого разрешения экрана — 1024 х 758 точек (212 ppi).

Время работы, вероятно, тоже слегка увеличится – за счет батареи на 2 200 мАч. Хотя многое здесь зависит от оптимизации прошивки. Мои наблюдения показывают, что в случае ридеров на Android от небольших брендов с этим нередко бывают проблемы. В общем, «монстром автономности» Digma A6 тоже совершенно точно не является. И лишь можно надеяться, что модель в этом плане будет чуть лучше Dexp.

Позитивных моментов у Digma A6 на первый взгляд три, хотя на деле не все они таковыми являются. Первый – плеер и Bluetooth. Второй – подсветка с регулировкой цветовой температуры. Третий – некая защита экрана. Здесь стоит рассказать чуть подробнее. Чаще всего производители недорогих ридеров никак не защищают экран E Ink. Особых проблем это не доставляет, особенно если пользоваться чехлом/обложкой. В случае же с Digma A6 поверх дисплея положена пластиковая пластина. Идея, конечно, правильная, вот только материал выбран своеобразный: недорогой прозрачный пластик быстро и упорно собирает царапины. Вместо пластика стоило задействовать стекло – например, как у PocketBook InkPad 4, например.


PocketBook 618 Basix Lux 4 (~ 14 000 рублей) – лучшая читалка по удобству управления

Самый доступный ридер в актуальной линейке PocketBook. Явно не лучшая читалка этого бренда, но в целом вариант вменяемый. Никакого Android здесь нет: используется фирменная сборка Linux, которая куда менее требовательна к ресурсам батареи и железа. Как следствие, тот самый классический для 6-дюймовых читалок месяц PocketBook 618 Basix Lux 4 «живет» без особых проблем. Да и скорость работы здесь раза в два выше, чем у двух предыдущих устройств. При этом нет поддержки стороннего софта. Не сказал бы, что на общем фоне это минус, так как у абсолютно всех представленных в этой подборке ридеров нет Google Play (присутствуют разве что какие-то корявые альтернативы). 

Подсветка у PocketBook 618 Basix Lux 4 без регулировки цветовой температуры, но хотя бы равномерная (Dexp H1 Horizon, для сравнения, подобным похвастать не может). Разрешение 6-дюймового экрана – 212 ppi, то есть в пределах нормы для этого класса. Wi-Fi есть, как и в предыдущих моделях. Причем на базе Wi-Fi реализован ряд фирменных сервисов: облако PocketBook Cloud для синхронизации библиотеки со смартфоном, доставка электронных книг с компьютера по почте и пр. Конечно, подобные сервисы можно прикрутить и к ридерам на Android. Но не факт, что они будут работать стабильно – в условиях малопонятного качества прошивки и 1 Гб оперативки. У PocketBook же со стабильностью проблем нет.

Еще один плюс PocketBook 618 Basix Lux 4 – очень большие и оттого максимально физические клавиши управления и перелистывания страниц, дополняющие сенсорный экран. У других ридеров кнопки поменьше. Гарантия тоже посерьезнее, чем у других: не 1 год, а 2. Ну а действительно весомый недостаток у этой модели, на мой взгляд, один: порт MicroUSB. В лучших электронных книгах он уже давно не используется.


Amazon Kindle 11 2024 (~15 000 рублей) – лучшая читалка категории «для любителей заморских блюд» 

Ридеры Amazon в Россию официально не поставляются, но не упомянуть это устройство я не могу. За что его можно похвалить, так это за экран формата 300 ppi. Максимальная четкость, так сказать. Скорость, стабильность работы интернет-сервисов для беспроводной доставки книг и автономная работа тоже на уровне – можно рассчитывать на заветный месяц (благо Android здесь нет, а железо приличное).

А вот со всем остальным есть трудности. Начну с того, что Amazon Kindle 11 2024 бывает зеленым и черным. К зеленому вопросов нет, а вот более распространенная у российских перекупщиков черная версия очень быстро царапается – из-за того, что применяется весьма недорогой и нестойкий пластик. С форматами – беда: поддерживаются всего полдюжины штук (и никакого FB2!), и другие не прикрутишь. Это самый короткий перечень форматов среди всех устройств в моем топе электронных книг. С аудио – то же самое: есть поддержка только фирменного амазонского формата, а вот с MP3, M4B и OGG устройство не дружит. Карту памяти, опять же, установить нельзя – тогда как три предыдущих ридера поддерживают MicroSD.

Странности Kindle можно перечислять еще долго, так что лучше скажу прямо: Amazon Kindle 11 2024 – модель, может, и далеко не самая ужасная в своем роде, но для российских реалий это не лучшая читалка. Во-первых, купить ее можно только у перекупщиков – и куда дороже, чем в Европе или США (примерно на треть). Во-вторых, не будет гарантии, тогда как присутствующие в РФ официально производители ридеров дают год (PocketBook – даже 2 года). В-третьих, в случае поломки ваш Kindle в России вряд ли кто-то починит даже за деньги: запчастей нет, как и опытных специалистов, умеющих «латать» ридеры Amazon.


PocketBook 619 Verse Lite (~15 000 рублей) – лучшая читалка по соотношению «цена/дизайн»

Формально это наследник вышеописанной модели 618, но на деле они продаются параллельно. Причем во многом они похожи: автономка, скорость и стабильность работы, вполне удобные покетбуковские интернет-сервисы, гарантия, приличный экран с разрешением 212 ppi и равномерной подсветкой.

Но дальше начинаются некоторые различия, и я не берусь утверждать, какая электронная книга лучше. Например, от слота для microSD и физических клавиш в PocketBook 619 Verse Lite избавились. Но зато MicroUSB заменили на современный USB-C, а внутри корпуса разместили шасси из нержавеющей стали. Это весьма примечательный момент: в плане надежности 619-й с отрывом выигрывает у предыдущих моделей, так как его корпус весьма непросто деформировать, а значит, повредить дисплей. В этом плане девайс неотличим от более дорогих «Покетов» – например, модели 629, о которой я расскажу чуть ниже.

Как, к слову, и по дизайну. Он вполне себе «взрослый», не бюджетный. Скошенные уголки корпуса, рифленая задняя панель, плоские боковые грани – PocketBook 619 Verse Lite выглядит именно как ридер 2025 года, а не как пришелец из эпохи КПК (привет паре первых читалок в этой подборке). В целом, мне кажется, что если клавиши и слот для microSD для вас не критичны, то 619-й может быть интересным вариантом. Он не имеет серьезных недостатков вроде медлительности и нестабильности работы, с которыми вполне реально столкнуться в случае недорогих электронных книг на базе Android.


PocketBook 629 Verse (~16 000 рублей) – лучшая читалка по общему балансу характеристик 

Внешне – копия всё того же 619-го, если не считать расцветки. Дело в том, что PocketBook 629 Verse может быть голубым – и на фоне черных и белых читалок эта расцветка выглядит необычно. Вкупе с современным дизайном получается неплохой микс. «Внутрянка» тоже не отличается от описанной выше 619-й модели – в том плане, что стальное шасси в 629-м предусмотрено.

Слот для microSD, причем объемом не до типичных 32 Гб, а до 128 Гб, – пожалуйста. Имеются и физические клавиши на фронтальной панели корпуса. Они не такие крупные, как у PocketBook 618 Basix Lux 4, но вполне удобные. По качеству экрана у PocketBook 629 Verse нет никаких отличий от 618 и 619, то есть это панель E Ink Carta 1200 с разрешением 212 ppi. А вот у подсветки случился апгрейд: она поддерживает регулировку цветовой температуры, т. е. свет может быть белым, желтым или оранжевым. 

Скорость работы, стабильность, автономная работа – всё точно так же, как у предыдущих описанных в этом материале ридеров PocketBook. На этом фоне можно констатировать, что серьезных недостатков у PocketBook 629 Verse нет, и именно он является наиболее сбалансированной моделью в подборке. Единственное, к чему можно придраться, так это к отсутствию аудиовозможностей. Но вспомните сами: когда вы в последний раз слушали музыку на ридере? Я вот, кажется, никогда.

***

Если кому-то нужен вывод, то можно просто перечитать последний абзац предыдущей подглавы. Да, лучшей электронной книгой из всех описанных я считаю PocketBook 629 Verse. Видно, что компания прицельно занимается только ридерами и накопила целый ряд фирменных решений в этой области (удобство управления, софт, сервисы, оптимизация, дизайн и т. д.). А конкретно у этой модели еще и нет каких-либо узких мест – не забыли ни о кнопках, ни о слоте для карт, ни о продвинутой подсветке. 

Если же вам нестерпимо хочется Android, то варианты у вас тоже имеются – в статье их целых два. Хотя лично я не считаю, что гугловская операционка является лучшей для электронных читалок.

