Если вы играли в легендарный экшен The Witcher 3: Wild Hunt и не менее легендарную песочницу Minecraft, попробуйте ответить себе, что из этого лучше. Естественно, если в обеих играх вы провели более 100 часов, это будет не так-то просто, как кажется. Однако, в том случае, если геймеры захотят увидеть однозначного победителя, им придётся выбирать, как бы сложно это ни было.

В некоторых "батлах", которые устраивает в соц. сетях издание IGN, ещё можно определиться. Например, между God of War и StarCraft 90% опрошенных выбрали первую. Стоит отметить, что мнение автора может не совпадать со статистикой. В других парах одна игра, как правило, значительно обгоняла другую, но были и очень интересные поединки. Один из таких случился, когда пользователям предложили выбор между Half-Life 2 и Rise of the Tomb Raider: 52% игроков выбрали последнюю в качестве победителя.

Судя по опросам, завтра, 20 сентября, геймеры должны будут сделать судьбоносный выбор между The Witcher 3 и Minecraft, The Last of Us и GTA V, GTA: San Andreas и Fallout: New Vegas, World of Warcraft и Call of Duty 4: Modern Warfare, Titanfall 2 и Bloodborn, а также несколькими другими парами тайтлов. Полный список смотрите здесь.