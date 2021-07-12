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Не секрет, что знаменитая игра The Witcher 3: Wild Hunt понравилась и заинтересовала пользователей не только благодаря красивой графике, удивительным механикам боевой системы, проработанному сюжету и подобным деталям. Немаловажен оказался сам главный герой – харизматичный социопат Геральт, к тому же ещё и профессиональный убийца и охотник на любого зверя. Именно его образ запомнился многим геймерам, и именно с этим персонажем все хотели себя ассоциировать. Как оказалось, изначально он даже не планировался.

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Главный дизайнер квестов по The Witcher 3: Wild Hunt Филипп Вебер на «WitcherCon» рассказал, что у разработчиков не было цели перерисовать книжного Геральта в игру. На момент создания сценария у них в планах вообще не было никакого Геральта. Кастомизация главного героя должна была лечь на плечи самих игроков. Им предстояло "соорудить" идеальный образ ведьмака, каким они его видят, прямо как в The Elder Scrolls V: Skyrim.

Ещё одной первоначальной целью разработчиков было сделать игровой мир более открытым для игрока. Планировалось, что ведьмак сможет путешествовать куда угодно и как угодно без ограничений по уровню или сюжетной линии. После предварительного тестирования этой версии игры перед разработчиками встал вопрос: если игра называется "Ведьмак", то почему главный герой ведёт себя не подобающее. Со временем, после сотен изменений и редактирований образа ведьмака, появился идеальный персонаж – Геральт из Ривии.

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