Некоторое время назад объединение хакеров на странице в Twitter опубликовало две неизвестные ссылки без объяснений. Потом выяснилось, что ссылки – не что иное, как взломанная PlayStation 4 версии 7.55. Взломать одну из самых популярных консолей хакеры пытались с момента её выхода в прокат, но до сих пор попытки оканчивались ничем. Сегодня им доступны все главные преимущества прошлого поколения приставок.

В основном ценность имеют лишь эксклюзивные игры. Выгодные контракты со студиями Sony подписывала годами, в конечном итоге собрав себе в коллекцию Assassin's Creed Valhalla, The Last of Us: Part II, Spider-Man: Miles Morales, Ghost of Tsushima, Mafia: Definitive Edition, Horizon: Zero Dawn, God of War, Detroit: Become Human, Bloodborne и многие-многие другие. Вышеперечисленные игры в не очень стабильном состоянии уже доступны на пиратских серверах.

Что примечательно, хакеры изначально и работали на пиратов, а не для личной выгоды. На данный момент нестабильность "репака" обусловлена коротким временем после взлома. Обладатели прошивки 8.03 взломом воспользоваться не смогут, т.к. даунгрейд не предусмотрен разработчиками. Комментариев со стороны Sony не поступало.

