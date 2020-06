Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно мы рассказывали вам о том, что компания Sony планирует встроить в свои новые консоли сверхбыстрый SSD ёмкостью 825 ГБ. Сегодня в сети появилась первая информация о том, что использовать твердотельный накопитель можно будет только в PlayStation 5. Сообщил об этом основатель компьютерной игры Ori and the Will of the Wisps Томас Малер.

По словам аналитиков, скорость SSD будет настолько большой, что полностью устранит проблему долгих загрузочных экранов, оставив её для более медленных ПК или других консолей. Так как даже глава Epic Games Тим Суини заявил, что накопитель делает консоль следующего поколения более эффективной, чем большинство современных компьютеров, многие фанаты и будущие покупатели проявили к SSD сильный интерес, но выяснилось, что встраивать накопитель в другие устройства будет невозможно.

По словам Томаса Малера, шанс того, что сторонние мультиплеерные игры будут работать на данном SSD, равен нулю. Связано это с тем, что устройство слишком дорогое. Материальные затраты на его покупку не окупят ожидаемый доход. В то же время эксклюзивы PS 5 смогут использовать все преимущества и перспективы твердотельного накопителя.

Источник.