Сверхбыстрый SSD для PlayStation 5 не сможет работать в других устройствах
Недавно мы рассказывали вам о том, что компания Sony планирует встроить в свои новые консоли сверхбыстрый SSD ёмкостью 825 ГБ. Сегодня в сети появилась первая информация о том, что использовать твердотельный накопитель можно будет только в PlayStation 5. Сообщил об этом основатель компьютерной игры Ori and the Will of the Wisps Томас Малер.
По словам Томаса Малера, шанс того, что сторонние мультиплеерные игры будут работать на данном SSD, равен нулю. Связано это с тем, что устройство слишком дорогое. Материальные затраты на его покупку не окупят ожидаемый доход. В то же время эксклюзивы PS 5 смогут использовать все преимущества и перспективы твердотельного накопителя.
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