Разработчики утверждают, что их технологии нет равных.

В честь внедрения NVIDIA DLSS 3.5 в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty издание Digital Foundry организовало видео-беседу с участием Брайана Катанзаро (Bryan Catanzaro), вице-президента по прикладным исследованиям в области глубокого обучения в NVIDIA, и Якуба Кнапика (Jakub Knapik), вице-президента по искусству и глобального арт-директора в CD Projekt RED, а также других участников.

В ходе обсуждения этой инновационной технологии Брайан Катанзаро отметил, что DLSS 3.5 не только повышает визуальную привлекательность по сравнению с нативным рендерингом, но и придает кадрам повышенную реалистичность в сочетании с трассировкой пути, в отличие от традиционного растеризованного рендеринга.

реклама "С моей точки зрения, DLSS 3.5 поднимает визуальное великолепие Cyberpunk 2077 даже выше того, что можно достичь при нативном рендеринге. Это убеждение обусловлено тем, что искусственный интеллект способен принимать более обоснованные решения в отношении рендеринга сцены, чем наши традиционные методы. Я ожидаю, что эта тенденция будет развиваться и дальше" – Брайан Катанзаро.

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Исторически сложилось так, что DLSS подразумевает компромисс между качеством и производительностью. Однако в DLSS 3.5 наблюдается несомненное повышение визуального качества по сравнению с его отсутствием.