В "числодробилках" процессор оказался не хуже Ryzen 9 9950X3D

В последнее время в сети витали слухи касательно выхода более производительных процессоров Ryzen 7 9850X3D и Ryzen 9 9950X3D2. Оказалось, что их существование — это не просто домыслы, а реальный факт.

Как минимум тестовый образец Ryzen 9 9950X3D2 действительно реализован в кремнии и уже протестирован партнерами AMD в синтетических бенчмарках.

В Geekbench грядущий флагман AMD набрал приличные 3456 баллов, обойдя всех конкурентов в таблице однопоточной производительности ЦП.

Ближайший к нему Ryzen 9 9950X3D отстает на 1,8%. В многопоточной нагрузке результат оказался немного скромнее, чем у одноклассников, всего 21062 балла, но следует учитывать условия теста.

96 ГБ оперативной памяти DDR5 работали на частоте 4800 МГц, что существенно ниже, чем стандартные 6000+ МГц CL30.

В однопоточном тесте PassMark разница в пользу младшего брата составила 0,5%, а в многопотоке Ryzen 9 9950X3D2 продемонстрировал 2%-ное преимущество.

Как можно заметить, в 1,5 раза больший объем L3-кэша не сильно повлиял на результаты в сравнении с Ryzen 9 9950X3D, поскольку в указанных бенчмарках гораздо больший вес имеет вычислительная производительность ядер.

Расклад сил в играх может выявить больший профит от Ryzen 9 9950X3D2, но это дело будущих утечек. Оба CPU будут представлены на CES 2026 в начале января. Данных о ценах пока нет, но стоимость, близкая к $1000 не должна удивлять геймеров, учитывая внушительные характеристики.