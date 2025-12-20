Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
Глава Micron указал на сохранение дефицита RAM после 2026 года
Он проинформировал инвесторов о том, что компания не сможет удовлетворить спрос, несмотря на все усилия.

Положение на рынке оперативной памяти в потребительском секторе повергло ПК-энтузиастов в шок. В отличие от них корпоративные игроки чувствуют себя вполне уверенно, включая компанию Micron, которая отчиталась о рекордной прибыли после закрытия бренда Crucial.

В ходе конференции генеральный директор, председатель совета директоров и президент Micron Санджай Мехротра раскрыл перед инвесторами показатели за первый квартал 2026 финансового года. Также в своей речи он подтвердил то, о чем твердят другие участники рынка — дефицит DRAM сохранится и после 2026 года.

Согласно финансовому отчету, выручка Micron за год взлетела на внушительные 57% и достигла 13,64 млрд долларов. В основном прирост маржи был обусловлен значительным повышением цен на память и увеличением спроса на ОЗУ в сфере ИИ ЦОД. По всей видимости, спрос не снижается, и Мехротра прогнозирует ограничение поставок и после 2026 года, а также говорит о том, что компания занята выполнением многолетних контрактов.

В качестве важного фактора выделен рынок памяти HBM. Данный тип DRAM требует в три раза больше места на кремниевой пластине, чем DDR5, и Micron ожидает существенной прибавки выручки от ее продажи. Компания предполагает, что объем рынка памяти HBM к 2028 году вырастет до 100 млрд долларов, обогнав рынок всей DRAM по показателям 2024 года.

Несмотря на закрытие Crucial, поставки памяти для ПК и смартфонов продолжатся. И хотя цифры демонстрируют рост прибыли, Micron разочарована тем, что не в состоянии удовлетворить спрос на всех рынках.

В настоящий момент компания активно расширяет производство. В планах два завода в Айдахо и один в Нью-Йорке. Micron заявляет, что даже с учетом прироста мощностей удастся удовлетворить лишь от половины до двух третей запросов ключевых клиентов. По словам Мехротры, клиенты Micron обеспокоены долгосрочным доступом к памяти и выстраиваются в очередь за многолетними контрактами, чтобы обеспечить себе поставки.

#micron #ram
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
4
Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160М вошли в состав ВКС России
+
В России начались предварительные испытания стрелочного перевода для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
+
ЗРК С-500 «Прометей» заступил на боевое дежурство
+
Минувшая The Game Awards установила новый рекорд зрительского охвата
+
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
Во Франции планируют приобрести до 240 тягачей для перевозки тяжёлой бронетехники
3
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Samsung начала внутреннее расследование касающееся поставок памяти
+
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
8
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
2
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
4
Компания G.Skill назвала основную причину роста стоимости оперативной памяти - ИИ-сектор
3
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
+
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
1
ВМС США осуществили запуск дрона-камикадзе LUCAS с борта корабля Independence
+
В США готовят новые санкции против РФ на случай отклонения мирного предложения
2
В России сертифицирован повторяющий Geely Preface седан Volga C50
+
На Прямую линию с президентом поступили сообщения от граждан, недовольных интернет-блокировками
+
Китайский суперавианосец «Фуцзянь» впервые прошёл через Тайваньский пролив во время боевой службы
+

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
2
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
1

Сейчас обсуждают

IRanPast
22:06
Да, ну её нафиг эту 11 ФПС Монитор крашится постоянно. Постоянно падает суперпозишион Вин 11 последняя с сайта маек
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
corsi
20:38
Кому и на кой черт надо столько ядер? А если и надо, то зачем весь этот зоопарк с недоядрами? Сколько площади занимают все эти E и LP ядра и где кроме как в синтетике от них будет польза? Вопрос ритор...
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
VRoman
20:10
Интересно насколько больше они будут мешать, если у этих ядер нет доступа к L3?
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
VRoman
20:08
Для двухплиточных Core Ultra 9 ядра считать надо так: 52 ядра разбиты на группы по '8+16+2' + '8+16+2', где LPE ядра будут отрезаны от доступа к общему L3 кэшу
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
Любое Имя
19:03
И хододец
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
Алексей
19:02
Так а причем тут машины? Если речь про режим.
Самозанятым таксистам разрешили работать на иномарках до 2033 года
Любое Имя
19:00
Лучше это бумажная книга , и не надо все эти электронные книги
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Любое Имя
18:58
Серьёзно,ерунда это все ips экран,а на смартфоне сколько часов пялиться ?
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Владимир Татаренков
18:42
Судя по росту цен на оперативку, в том числе и DDR4, тем у кого ПК новее 2018 года (то есть, почти наверняка, с более чем 4 физическими ядрами) менять их на новые нет никакого смысла - достаточно толь...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
komatoz2000
18:40
лично у меня на 10 за последние лет 5 накопилось много нужных прог, котороые при перезде на 11 винду не переносятся автоматом... поэтому сижу на 10, как тут писали, путем не сложных манипуляций получ...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter