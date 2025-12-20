Он проинформировал инвесторов о том, что компания не сможет удовлетворить спрос, несмотря на все усилия.

Положение на рынке оперативной памяти в потребительском секторе повергло ПК-энтузиастов в шок. В отличие от них корпоративные игроки чувствуют себя вполне уверенно, включая компанию Micron, которая отчиталась о рекордной прибыли после закрытия бренда Crucial.

В ходе конференции генеральный директор, председатель совета директоров и президент Micron Санджай Мехротра раскрыл перед инвесторами показатели за первый квартал 2026 финансового года. Также в своей речи он подтвердил то, о чем твердят другие участники рынка — дефицит DRAM сохранится и после 2026 года.

Согласно финансовому отчету, выручка Micron за год взлетела на внушительные 57% и достигла 13,64 млрд долларов. В основном прирост маржи был обусловлен значительным повышением цен на память и увеличением спроса на ОЗУ в сфере ИИ ЦОД. По всей видимости, спрос не снижается, и Мехротра прогнозирует ограничение поставок и после 2026 года, а также говорит о том, что компания занята выполнением многолетних контрактов.

В качестве важного фактора выделен рынок памяти HBM. Данный тип DRAM требует в три раза больше места на кремниевой пластине, чем DDR5, и Micron ожидает существенной прибавки выручки от ее продажи. Компания предполагает, что объем рынка памяти HBM к 2028 году вырастет до 100 млрд долларов, обогнав рынок всей DRAM по показателям 2024 года.

Несмотря на закрытие Crucial, поставки памяти для ПК и смартфонов продолжатся. И хотя цифры демонстрируют рост прибыли, Micron разочарована тем, что не в состоянии удовлетворить спрос на всех рынках.

В настоящий момент компания активно расширяет производство. В планах два завода в Айдахо и один в Нью-Йорке. Micron заявляет, что даже с учетом прироста мощностей удастся удовлетворить лишь от половины до двух третей запросов ключевых клиентов. По словам Мехротры, клиенты Micron обеспокоены долгосрочным доступом к памяти и выстраиваются в очередь за многолетними контрактами, чтобы обеспечить себе поставки.