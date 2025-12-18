Из-за различных препятствий на пути к массовому производству

Многие потирают кошельки в ожидании выхода первого складного iPhone, который должен популяризовать данный форм-фактор смартфонов. К сожалению, проблемы с цепочками поставок могут сдержать массовые продажи до 2027 года.

В интервью ресурсу MacroMicro аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Apple испытывает давление, связанное с отставанием от рынка по части искусственного интеллекта. Поэтому она хочет внедрить существенные инновации в новой линейке iPhone, чтобы этим сгладить ситуацию.

В целом Apple старается противостоять свойственной ей инерции, имеющей корни в длительном цикле разработки новых устройств. В частности, недавний iPhone Air показал, что есть еще порох в пороховницах, хотя более кардинальные сдвиги в пользовательском опыте ожидаются в 2026 году.

По словам Куо, инновационный iPhone Fold будет запущен во второй половине следующего года, но из-за малого процента выхода годных изделий и наращивания объема производства бесперебойные поставки начнутся лишь в 2027 году, а до конца 2026 года вероятен дефицит iPhone Fold.

Характеристики складного смартфона говорят об отсутствии в нем функции Face ID, вместо которой будет Touch ID. В качестве процессора значится Apple A20, дополненный 12 ГБ RAM и фирменным модемом Apple C2 5G. По слухам, iPhone Fold не будет предлагаться в вариациях со слотом для физических сим-карт, ограничившись eSIM. Предполагаемая стоимость устройства составит $2399.