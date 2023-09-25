Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
GeForce GTX 1650 проверили в 80 современных играх — тянет всё
Самая популярная игровая видеокарта на планете Земля по версии Steam

реклама

Графические ускорители, в простонародье именуемые видеокартами, стали неотъемлемой частью жизни общества. Без них невозможно представить современный компьютер, который используется в том числе для отдыха от повседневной суеты, посредством погружения в мир игр.

реклама

К сожалению, не только лишь все могут позволить себе флагманские решения. Однако, раскошелиться на относительно бюджетную модель могут многие. В настоящий момент минимально допустимый уровень производительности в актуальных проектах демонстрирует GeForce GTX 1650. Данный графический адаптер с легкость справляется со всеми шедеврами отечественного и западного игропрома, показывая в них вполне играбельный FPS.

Например, Cyberpunk 2077 без проблем летает с 40-50 FPS на среднем пресете. А Hogwarts Legacy прекрасно проходится с 60+ FPS на низких настройках. Как и The Last of Us, в которой показатель редких событий не сваливается ниже 50 FPS. Что касается онлайн-пострелушек, то здесь все тем более отлично:  в Call of Duty Warzone 2.0 видеокарта выдает 80+ FPS на киберспортивном низком уровне графики. Разумеется, везде, где было возможно, применялась опция FSR, настроенная на режим качество.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В целом получается, что GeForce GTX 1650 остается актуальной и по сей день. Более дешевые модели не способны обеспечить комфортную частоту кадров в современных играх, а доплата за более дорогие слишком высока. Конкурирующие решения в лице Radeon RX 6500 XT и Arc A380 идеологически проигрывают NVIDIA по совокупности характеристик, включая отточенность ПО. По итогу, в бюджетном сегменте выбор, фактически, сводится к единственному варианту.

#nvidia #geforce #видеокарта #gtx 1650
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Специалист NVIDIA прогнозирует полный нейронный рендеринг к выходу DLSS 10 в далёком будущем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
8
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
15
Запасов зенитных ракет не хватает, и "Ланцеты" превратились в коршунов, склевывающих технику ВСУ
7
В Сети появились кадры эвакуации подбитого Leopard 2A4 с поля боя
6
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
6
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
11
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
В Cyberpunk 2077 найдены особенности не попавшие в официальный список изменений патча 2.0
1
Google Cloud сделал данные блокчейна Bitcoin доступными через BigQuery
1
Coinbase не исключает запуск токена для L2-сети Base
+
Финские строительные компании банкротятся из-за санкционной войны и потери торговли с Россией
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» метким попаданием уничтожил очередную САУ Krab польского производства
1
«Ланцет» уничтожил МиГ-29 под Кривым Рогом
3
Азербайджан отчитался о конфискованном оружии у армии Нагорного Карабаха
10
Российские коллекторы пытаются конфисковать у женщины 5 млрд рублей в криптовалюте
2
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
+
Вышел второй сезон популярного турецкого сериала «Зимородок»
1
Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота
7
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
6
Android 14 позволяет пользователям Pixel менять ярлыки на экранах блокировки
1

Популярные статьи

Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
5
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что
43
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
39
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
1
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
12
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
5
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
23
Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе
1
Первые впечатления от Witchfire
1

Сейчас обсуждают

whitespirit
14:29
Вот только поиграл. Вердикт - говно. Ну или не моё.
Первые впечатления от Witchfire
Сергей Хомич
14:23
И потом пиши сюда о своем приключении
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
SkyMaster
14:23
Ну им просто надо свой левада-центр завести и будет сколько надо.
NBC: рейтинг одобрения работы президента США Байдена достиг антирекорда в 56%
Сергей Хомич
14:22
Chimbal, Linux from scratch тебе в руки. Сконструируй свой идеальный дистрибутив.
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
SkyMaster
14:12
ну конечно, не чета твоей подруге
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
Razg0n
14:11
Afox = Soyo = Peladn
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
Neodimm
14:01
В ДНС покупали Afox RX580 8Gb пару лет назад. Так вот там память тоже была "веселая и с миру по нитке". Вскрывал ее уже после окончания гарантии. Термопаста была нанесена криво помимо всего. То ли под...
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
swr5
13:59
Дебильный сериал, мне больше понравились "Компьютерщики".
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
Лев корл
13:57
Если вы, молдаване, пустите в расход свою недопрезидента, так уж и быть получите немного газа, нет - будете лапу сосать и навозом греться!
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
valderm
13:46
есть такое понятие в физике - броуновское движение - а в этом "гробу пернуть некуда" и андервольт там не поможет
Переезд из Node 202 в NR200P
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем