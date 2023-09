Самая популярная игровая видеокарта на планете Земля по версии Steam

Графические ускорители, в простонародье именуемые видеокартами, стали неотъемлемой частью жизни общества. Без них невозможно представить современный компьютер, который используется в том числе для отдыха от повседневной суеты, посредством погружения в мир игр.

К сожалению, не только лишь все могут позволить себе флагманские решения. Однако, раскошелиться на относительно бюджетную модель могут многие. В настоящий момент минимально допустимый уровень производительности в актуальных проектах демонстрирует GeForce GTX 1650. Данный графический адаптер с легкость справляется со всеми шедеврами отечественного и западного игропрома, показывая в них вполне играбельный FPS.

Например, Cyberpunk 2077 без проблем летает с 40-50 FPS на среднем пресете. А Hogwarts Legacy прекрасно проходится с 60+ FPS на низких настройках. Как и The Last of Us, в которой показатель редких событий не сваливается ниже 50 FPS. Что касается онлайн-пострелушек, то здесь все тем более отлично: в Call of Duty Warzone 2.0 видеокарта выдает 80+ FPS на киберспортивном низком уровне графики. Разумеется, везде, где было возможно, применялась опция FSR, настроенная на режим качество.

В целом получается, что GeForce GTX 1650 остается актуальной и по сей день. Более дешевые модели не способны обеспечить комфортную частоту кадров в современных играх, а доплата за более дорогие слишком высока. Конкурирующие решения в лице Radeon RX 6500 XT и Arc A380 идеологически проигрывают NVIDIA по совокупности характеристик, включая отточенность ПО. По итогу, в бюджетном сегменте выбор, фактически, сводится к единственному варианту.