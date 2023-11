На потоковых сервисах появился новый документальный фильм «Now And then - The Last Beatles Song – Short Film» и новая песня Beatles - «Now and then».





Прошло более 50 лет с тех пор, как Битлз распались, но «Великолепная четверка» собирается вместе для записи своей первой за 45 лет новой песни под названием «Now and then», которая также станет их последней и основана на демо-кассете записанной Ленноном в 1978 году. В песне участвуют все четыре первоначальных участника группы, включая Джона Леннона, который был убит еще в 1980 году, но теперь возвращен к жизни с помощью искусственного интеллекта.

Йоко Оно, вдова Леннона, подарила Полу Маккартни кассету под названием «For Paul». Затем, в середине 90-х, трое оставшихся Битлз выпустили две песни с кассет Леннона: «Free as a Bird» и «Real Love», которые были первым «новым» материалом группы за более чем два десятилетия. В дополнениях к каталогу Beatles использовался вокал Леннона с новыми минусовками, записанными другими участниками группы. Однако использовать технологии 1990-х годов для повышения голоса Леннона оказалось непростой задачей. Джефф Линн, продюсер, заявил: «Это было так сложно. Вставить туда этот голос, к которому было приклеено пианино. Действительно сложно, практически невозможно. Но мы каким-то образом это сделали».

Несмотря на возникшие трудности, технология работала, и общая концепция оказалась успешной. Все три компакт-диска Anthology заняли первое место в чартах Billboard и вернули Beatles в поле зрения публики. Однако «Now and then» в то время не вошла в альбом, поскольку Джордж Харрисон назвал ее «чертовской чушью». Леннон сам записал эту песню в конце 1970-х, после распада The Beatles. Работать с оригинальной лентой песни «Now and then» было непросто. Маккартни рассказал, что на демо-записи Джона было плохо слышно фортепиано, а отсутствие технологий не позволило разделить треки. «Каждый раз, когда нам хотелось немного больше услышать голос Джона, появлялось это фортепиано и омрачало картину», — сказал Маккартни в новом документальном фильме о песне. Трио Маккартни, Харрисон и Старр завершило запись альбома, так и не закончив «Now and then», а после смерти Харрисона в 2001 году шансы на ее выпуск казались невеликими. Однако 25 лет спустя Маккартни почувствовал, что настал «подходящий момент», чтобы вернуться к «Now and then» и, наконец, завершить ее.

В 2022 году группа, ставшая теперь дуэтом, наконец смогла использовать передовую техническую реставрацию, включающую методы, которые использовались при создании документального сериала Питера Джексона 2021 года «Битлз: Вернитесь». Когда в июне была анонсирована песня, Маккартни выразил волнение и небольшое опасение по поводу использования искусственного интеллекта в производстве музыки. «Все еще работать над музыкой Битлз в 2023 году — ух ты», — сказал он в «The Beatles — Now and then — The Last Beatles Song». «На самом деле мы экспериментируем с новейшими технологиями, и это то, что Битлз было бы очень интересно».

С помощью искусственного интеллекта и машинного обучения оригинальный вокал Леннона был отделен от сопровождавшей его фортепианной музыки. Затем Маккартни и Ринго Старр записали аккомпанирующие инструменты, включив в них существующие записи покойного Харрисона. Это последний трек, где вместе играли все четверо Битлз — Джон, Пол, Джордж и Ринго. «Now and then» доступен на потоковых сервисах, а также в потоковом режиме идет документальный фильм «Now And then - The Last Beatles Song – Short Film».