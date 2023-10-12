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PlayStation представляет новые дополнения к каталогу игр PS Plus за октябрь
Начиная с 17 октября подписчики PS Plus Deluxe/Premium и PS Plus Extra получат массу новых игр.

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Новые игры для PS Plus появятся в октябре.

Пользователи PS Plus Deluxe и Extra в этом месяце получат множество новых игр, включая ролевые игры, эпизодические хорроры, игры в стиле Souls и многое другое, готовьтесь к новым эмоциям.

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Sony представила новые игры, которые появятся в каталоге игр PS Plus в октябре. Примечательно, что эти игры будут доступны подписчикам PS Plus Deluxe/Premium и PS Plus Extra начиная с 17 октября.

В этом месяце пользователи получат подборку игр, включающую ролевые боевики, эпизодические хорроры, игры в стиле Souls и другие классические игры для подписчиков PS Plus Premium и Deluxe. 

PS Plus Catalog Games for October (Deluxe/Premium and Extra)

  • Gotham Knights | PS5
  • Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5
  • The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5
  • Alien: Isolation | PS4
  • Dead Island Definitive Edition | PS4
  • Outlast 2 | PS4
  • Elite Dangerous | PS4
  • FAR: Changing Tides | PS4, PS5
  • Gungrave G.O.R.E.
  • Eldest Souls | PS4, PS5
  • Röki | PS4, PS5

PS Plus Classics (PS Plus Deluxe/Premium)

  • Tekken 6 | PS4, PS5
  • Soulcalibur: Broken Destiny | PS4, PS5
  • Ape Escape Academy | PS4, PS5
  • IQ Final | PS4, PS5

Примечательно, что игры, добавляемые в этом месяце, включают в себя множество игр ужасов, позволяющих проникнуться духом Хэллоуина и осени, а также другие классические игры, такие как Tekken 6.

Gotham Knights возглавляет список новых игр, которые появятся в каталоге игр PlayStation Plus Extra и Deluxe/Premium в этом месяце. Начиная с 17 октября, все участники PS Plus более высокого уровня смогут садиться на свои бэтциклы и кататься по улицам Готэм-сити, избивая самых опасных преступников в надежде разоблачить загадочный Суд Сов. На протяжении всей истории игроки могут переключаться между Бэтгёрл, Робином, Найтвингом и Красным Капюшоном, чтобы расследовать смерть Бэтмена /Брюса Уэйна и развивать своего персонажа с помощью системы снаряжения.

Отмеченная наградами литературная ролевая игра Disco Elysium — еще одна крупная игра этого месяца, в которой вы окажетесь в шкуре детектива-алкоголика, страдающего амнезией, переживающего экзистенциальный кризис и путешествующего по безумию, политике и ужасам зависимости.

В сопутствующих новостях Sony также представила новую модель PS5, которая имеет более тонкий и компактный профиль. Доступная как в дисковой, так и в цифровой модели, новая PS5 также предлагает возможность добавить подключаемый дисковод позже для цифровой версии PS5.

Новая PS5 будет доступна в ноябре этого года, но цена цифрового варианта заметно подскочила: теперь она стоит 449 долларов по сравнению с 399 долларами. Кроме того, дисковод для цифровой модели будет продаваться как отдельный аксессуар за 79 долларов, что даст пользователям возможность играть в свою библиотеку игр на дисках.

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#игры #sony #playstation #игровая консоль #ps plus
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