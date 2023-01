Из цикла: не забывайте про меня, я могу быть полезен

Кто о чем, а лысый о бане: бывший самый главный пан всея Польши - Лех Валенса, рассказал о великолепном шансе Варшавы и Берлина разобраться с "восточными империями" - Россией и КНР.

Для большей доходчивости немцам нужно дополнительно объяснить, а может и не по одному разу, что, оказывается, Россия - это экзистенциальная угроза для всей Германии, и уже сейчас представляется "уникальный шанс" уже в этом поколении закончить с Россией раз и навсегда. И следующего шанса, сделать России "очень больно" - уже не будет. Но для "затравки" надо победить Китай, тогда Россия уж наверняка не устоит.





Лех Валенса. Источник фото: ria.ru





Но польский "дедушка" очень любит хайповать, так это сейчас называется, и многим ранее, идеи из разряда "Best of the Best" что нужно делать с Россией, таких как к раздроблению РФ на осколки и фрагменты, либо "взять да сократить" жителей России до 50 млн человек - всё это лишь "мрии" господина Валенсы. Самой же "свежей идеей" отставного политика была - это захват непосредственно Москвы.

И вы еще спрашиваете меня, зачем Польшу так много раз делили между государствами-соседями. Не от того ли, что заносчивость и большие фантазии маленькой страны доводили граничащие страны до неудержимого гнева и последующего решения проблемы на несколько десятков лет.