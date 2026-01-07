Если Венесуэла согласится на требования Вашингтона, самым пострадавшим окажется Китай

Дональд Трамп (Donald Trump) в формате прямого требования захотел, чтобы новое правительство Венесуэлы прекратило всякие связки официального Каракаса с РФ, КНР, Кубой и Ираном. Об этом рассказывается в свежей публикации ABC News, ссылающегося на собственные источники.

По данным американского СМИ, представители Белого дома передали такие требования Трампа временному президенту Венесуэлы – Делси Родригес.

Помимо первого требования, в Вашингтоне хотят чтобы Каракас начал эксклюзивное сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере нефтяной добычи и поэтому должен поставить Вашингтон на одно из главных мест при продаже так называемой тяжелой нефти.

В столице США считают, что Венесуэла сможет продержаться чуть меньше месяца, после чего Каракас станет банкротом: всё из-за отсутствия продаж собственной нефти. В Соединенных Штатах прямо объявили представителям Каракаса, что долго ждать не будут, когда в этом южноамериканском государстве пойдут навстречу Вашингтону и могут предпринять некие действия в отношении венесуэльского государства.