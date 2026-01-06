GDDR7, используемая в линейке RTX 50xx, в новом 2026 году стала, без кавычек, видеопамятью исключительно для богатых

Высший менеджмент NVIDIA может вернуть выпуск графических адаптеров начального уровня 2021 года – речь идёт о GeForce RTX 3060. И хотя выпуск этих относительно актуальных видеокарт в 2026 году не прекратился полностью, ещё в 2024 году данная модель стала выпускаться в минимальных количествах. О пересмотре подхода NVIDIA к ассортименту выпускаемой продукции проинформировали отраслевые медиа, ссылающиеся на внутренние источники закрытых сведений.

Так по данным портала Wccftech, свежий подход компании Дженсена Хуанга связан прежде всего с острым дефицитом доступных видеоадаптеров в самом массовом сегменте и сложностями с поставками самых актуальных чипов видеопамяти. По инсайдерским данным, ряд сотрудничающих с NVIDIA компаний уже получили закрытое уведомление о вероятном возвращении в продажу RTX 3060. Данная видеокарта свежих выпусков появится на прилавках уже в первом квартале этого года.

С рук поддержанную 3060 можно купить за 20 тыс. рублей. Источник изображения: Авито

Что интересно, повторное пришествие Три тысячи шестидесятой довольно удивительно на фоне слов о завершении её существования. Так по итогу прошлого года утверждалось, что на складах RTX 3060 очень мало и её запасы вплотную подошли к исчерпанию. Причем последние заказы на чипы для данной модели были зафиксированы ещё позапрошлым летом.

Пояснили источники Wccftech почему в NVIDIA решили поступить именно так. Причиной пересмотра стала удручающая ситуация с чипами видеопамяти GDDR7, которая сейчас наиболее востребована и от того наиболее дефицитна и дорога. Поэтому возврат RTX 3060 с её GDDR6, очень компромиссное решение, долженствующее обрадовать самый широкий круг обычных покупателей.

Топовая 5090 в отечественных магазинах торгуется порой на уровне 450 тыс. рублей. Источник изображения: Авито

Вместе с тем аналитики рынка предрекают, что успех компании по продаже 3060 не гарантирован: если NVIDIA пожадничает и установит слишком высокие цены за 5-летнюю модель, не хвастающуюся высокой игровой производительностью ещё в момент первого своего появления в 2021-м году, то потенциальные покупатели в большинстве своем могут проигнорировать приобретение RTX 3060.