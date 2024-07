В своем объяснении ученые мужи обошлись без сложных доказательств и "научных" теорий заговора.

Из-за глобальных изменений климата увеличилась так называемая сплюснутость полюсов Земли, а это подвигло продолжительность дня увеличиться. Соответствующее исследование было проведено учеными, о чем говорит свежая публикация в специализированном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как пишут отечественные журналисты из пула РИА Новости, мы стали свидетелями невероятного уровня изменений климата, когда только за последнее десятилетие самые большие ледники Земли стали таять в «ошеломляющем режиме» сверхвысокой скорости. Как только «ледяные крепости» начали свои падение посредством таяния, сразу же начал увеличиваться уровень моря, а центр масс стал перемещаться от полюсов к экватору. Такие глобальные явления затронули конфигурацию Земли и привели к её повышенной сплюснутости и увеличению продолжительности дневного времени.

И хотя для обычного человека такие изменения практически незаметны, так как за одно столетие день всего лишь вырос на значение в миллисекунду, на сейчас дневное время эквивалентно 86,4 тысячам секундам.

При этом, очень «помогло» вращение Луны, чье взаимное притяжение с Землей замедлило вращение последней.

А если «экспорт» парниковых газов в земную атмосферу продолжит свою тенденцию к увеличению, то продолжительность дня может «подскочить» до 2,4 миллисекунды за одно столетие.