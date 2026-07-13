— Представьтесь, пожалуйста.

— Добрый день, меня зовут Зелимхан.

Источник изображения: Zelikman (Zelikman)

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— Как вы пришли на Оverclockers и с какими трудностями сталкивались?

— До написания своей первой статьи я работал в салоне мобильной связи и постоянно изучал информацию об актуальных смартфонах и других гаджетах. Сведения о новинках зачастую черпались непосредственно на Overclockers, но затем внимание привлекла вставка о поиске авторов. Так и было принято решение попробовать себя в этом деле.

— Расскажите, пожалуйста, о своём опыте написания текстов: с чего начинали, чего достигли и к чему пришли на сегодняшний день.

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— В первую очередь изучил то, в каком стиле и на какие темы пишут наиболее популярные авторы сайта. Основное внимание, конечно же, уделялось видеокартам, особенно на фоне продолжающегося майнинг-бума со всеми его последствиями для рынка. Откровенно говоря, долгое время допускал множество орфографических и пунктуационных ошибок. В основном это связано с невнимательностью при переформулировке каких-либо предложений или целых отрывков текста. Также поначалу было сложно подобрать тему и в целом написать ту или иную новость. Однако, со временем ошибок становилось меньше, а само формирование текста давалось проще — так сказать, удалось набить руку. Благодаря Overclockers мне как автору удалось набраться опыта и сформировать некое портфолио, с которым я уже смог пойти дальше и устроиться ещё в одно издание.

— Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?

— В настоящий момент также работаю в данной сфере, параллельно занимаясь фрилансом.

— В каком направлении вы наиболее экспертны? Вы выбрали его для написания текстов или решили освоить что-то новое?

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— Как упоминалось ранее, долгая работа в сфере продаж мобильных телефонов позволила накопить глубокие познания в этой области. Я даже начал вести тематический YouTube-канал, но это забирало слишком много времени и стало неактуальным в нынешних условиях. Однако после начала авторства конечно понадобилось развиваться в новых направлениях.

— Какое у вас хобби и помогает ли оно при написании текстов?

— Увы, в настоящий момент на хобби времени не хватает.

— Что вы думаете про нейросети, будут ли они способны полностью заменить живых авторов на просторах Рунета?

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— Нейросети являются действительно полезным инструментом, который может помочь в ряде аспектов — начиная от проверки орфографии и заканчивая корректировкой текста. На данный момент он ещё остаётся именно инструментом в руках автора, но будем реалистами: за последние годы искусственный интеллект продемонстрировал серьёзный качественный скачок. С каждым днём, месяцем, годом технология становится всё совершеннее. Прямо сегодня нейросети заменяют тысячи специалистов в геймдеве, IT и других сферах. Полностью заменить всех живых авторов с ИИ конечно не удастся, но существенно сократить штат — вполне.

— Какими сервисами и сайтами вы пользуетесь для повышения уникальности своих текстов, проверки орфографии и пунктуации?

— Ранее для проверки текста мною активно использовался сайт Text.ru, но он оказался не столь эффективен для проверки орфографии и пунктуации. С этой задачей лучше справляются актуальные нейросети.

— Что вы можете посоветовать начинающим авторам?

— Главное сделать первый шаг, поборов неуверенность в своих силах и лень, а всё остальное приходит с опытом. Лично для меня решение попробовать себя в данной сфере позволило серьёзно изменить свою жизнь. За это я благодарен команде Overclockers.





Благодарим Зелимхана за уделённое нам время, вот ссылка на его Блог Zelikman (ссылка кликабельна).

Это интервью и последующие смотрите в теме форума "Интервью с интересными людьми" (ссылка кликабельна).