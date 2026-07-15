Пользователь Reddit под ником Jibril-sama создал систему, которая превращает обычные 2,5-дюймовые SSD в игровые картриджи для Steam.

Физические носители для игр на ПК почти исчезли — большинство пользователей скачивают проекты через цифровые магазины. Однако энтузиаст по имени Jibril-sama решил вернуть тактильные ощущения от сменных картриджей, но с современной технологической начинкой. Он использовал старые SATA-накопители, подключил их к док-станции и настроил автоматический запуск игр через Steam.

Источник изображения: cakehonolulu

Reddit-пользователь Jibril-sama приобрел несколько подержанных 2,5-дюймовых SSD емкостью 128 ГБ за 8 евро (примерно 708 руб.) каждый. Он поместил их в цветные корпуса с самодельными наклейками и назвал систему Steam Game Cartridge.

Источник изображения: cakehonolulu

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На каждом диске установлена одна игра из библиотеки Steam. При подключении накопителя к SATA-док-станции срабатывает правило udev, которое запускает системный демон. Тот проверяет наличие скрипта на SSD и выполняет его. В результате браузер открывает страницу игры в Steam или запускает ее напрямую.

Источник изображения: cakehonolulu

Автор использует Linux и задействует протокол Steam URL. Скрипты настраиваются под каждую конкретную игру. По словам Jibril-sama, он не применяет картриджи для онлайн-проектов с частыми обновлениями — только для тех тайтлов, которые хочет перепроходить время от времени. Когда обновления всё же выходят, он просто ждет завершения загрузки через Steam.

Источник изображения: cakehonolulu

Система получила положительные отклики от пользователей. Некоторые предложили адаптировать ее для библиотек GOG. Сам автор планирует позже опубликовать подробное руководство и файлы для 3D-печати корпусов.