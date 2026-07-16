CXMT начала выпуск DDR5-памяти в конце 2025 года, не располагая доступом к передовому оборудованию для EUV-литографии.

Первые независимые испытания модулей оперативной памяти DDR5 на базе микросхем китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT) указывают на более низкую производительность при разгоне и менее стабильные характеристики по сравнению с аналогичными решениями на чипах SK Hynix. Такие результаты опубликовал южнокорейский оверклокер Safedisk, а внимание на них обратило профильное издание Uniko's Hardware. Позднее данные были подтверждены и проанализированы рядом специализированных СМИ.

Источник: KingBank

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В тестах использовался комплект оперативной памяти KingBank DDR5 объёмом 48 ГБ (2×24 ГБ) с номинальными характеристиками DDR5-6000 CL36, собранный на 3-гигабитных кристаллах китайской компании CXMT. В качестве тестового стенда использовалась материнская плата ASUS ROG Crosshair X870E Apex. Несмотря на то что модуль удалось разогнать до 8600 MT/s с таймингами CL44, исследователь отметил, что дальнейшее увеличение напряжения практически не улучшало стабильность работы и не позволяло добиться более высоких частот. Кроме того, память оказалась мало восприимчивой к ужесточению таймингов, что считается важным показателем качества микросхем при ручном разгоне.

По словам Safedisk, более существенной проблемой стала неоднородность самих микросхем. Тесты показали заметные различия между партиями памяти CXMT, что выражалось в неодинаковом разгонном потенциале и разной реакции на изменение напряжения питания. Такая вариативность усложняет прогнозирование результатов разгона даже для модулей с одинаковыми паспортными характеристиками.

Для сравнения авторы исследования взяли современные микросхемы SK Hynix, особенно серии A-die, которые давно считаются эталоном среди энтузиастов благодаря высокой стабильности, хорошей масштабируемости при повышении напряжения и возможности работы с более агрессивными таймингами. Именно поэтому многие производители высокоскоростных комплектов DDR5 используют память SK Hynix в моделях, ориентированных на разгон.

Источник: wccftech.com

Следует отметить, что опубликованные результаты не означают, что память CXMT непригодна для повседневного использования. В штатном режиме она соответствует заявленным характеристикам и способна работать на сертифицированных частотах. Основные ограничения проявляются при попытках ручного разгона и тонкой настройки параметров памяти, что представляет интерес главным образом для энтузиастов и профессиональных оверклокеров.

Появление модулей DDR5 на базе микросхем CXMT рассматривается как важный этап развития китайской полупроводниковой отрасли. Однако опубликованные испытания свидетельствуют, что по уровню зрелости технологии и стабильности характеристик продукция компании пока уступает решениям ведущих мировых производителей памяти, включая SK Hynix. Вместе с тем выводы основаны на ограниченном количестве протестированных образцов, поэтому для окончательной оценки потребуются дополнительные независимые испытания модулей из разных партий и от различных производителей.