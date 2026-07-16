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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Майкл» стал самым кассовым иностранным фильмом в России с 2022 года
Лента собрала без малого 2 миллиарда рублей.
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С западным киноконтентом в России последние четыре года, как вы хорошо знаете, проблемы, и в ряде случаев кинопрокатчики выходят из положения, показывая новинки, по сути, подпольно. В тех же нечастых случаях, когда прокат удаётся сделать официальным, изголодавшийся по западному контенту народ толпой валит его смотреть. В частности, свежий биографический фильм «Майкл» режиссёра Антуана Фукуа, посвящённый жизни и творчеству Майкла Джексона, собрал в российском прокате 1,94 миллиарда рублей.

Источник изображения: Lionsgate Films, GK Films, Optimum Productions, Universal Pictures

Таким образом, «Майкл» стал самым кассовым иностранным фильмом в России с 2022 года, или с момента ухода крупных западных кинокомпаний с российского рынка. Причём, что примечательно, российская премьера ленты состоялась практически на месяц позже мировой.

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Раз уж мы затронули тему мировой премьеры, то отметим, что в общем глобальном прокате результат конкретно российского проката приблизительно равен статистической погрешности: так, всего в мире «Майкл» собрал свыше одного миллиарда долларов.

#сша #великобритания #кино #universal pictures #lionsgate films #«майкл»
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