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Археологи нашли в Псковской области тысячелетний амулет с изображением фантастического зверя
Раскопки в России привели к находке фрагмента головы средневекового кулона с изображением таинственного животного
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Раскопки в историческом Завеличском районе Пскова на северо-западе России позволили обнаружить фрагмент кулона, который специалисты опознали как часть женского амулета. Подобные амулеты относились к XI и началу XII веков.

Изображение: Археологический центр Псковской области / ВКонтакте

Находка сделана на раскопках «Ольгинский-10» на Пароменской улице во время полевого сезона 2026 года. Первоначальный вид амулетов можно восстановить благодаря существованию целых экземпляров, которые прежде находили в Пскове, Смоленской области, других частях средневековой Руси и Восточной Прибалтике. Сохранившиеся подвески подобного типа изображают четвероногое животное с вытянутой головой и изогнутым вверх хвостом, за который их можно подвешивать. Зачастую они сделаны из цветных металлов, иногда имеют простые геометрические узоры.

Изображение: Археологический центр Псковской области / ВКонтакте

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Значительная часть этих амулетов найдена в Смоленской области, поэтому их называют «смоленскими подвесками в виде лошадей». Также их находили в Латвии. Подобные украшения женщины могли подвешивать на пояс вместе с другими подвесками. Их считают ювелирными изделиями.

По мнению латвийского археолога Робертса Спиргиса, на подвесках изображено сказочное животное лейкрота, описанное в античной литературе. Плиний Старший изображал его как существо из Индии с чертами льва, оленя и осла. Древние источники говорят о его способности необычайно быстро бегать и имитировать человеческий голос. Полная версия этой подвески с 2004 года является эмблемой Института археологии Российской академии наук.

Изображение: Археологический центр Псковской области / ВКонтакте

Находка проливает свет на район Завеличье на западном берегу реки Великой, напротив исторического центра Пскова. Прежде он считался периферийным средневековым пригородом. Раскопки начала века указали на наличие богатых городских поместий XI и XII веков. Археологи полагают, что часть северного Завеличья была разрушена во время нападений в первой половине XIII века.

#россия #история #археология #раскопки #псков
Источник: arkeonews.net
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