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Fantoci
Человекоподобные роботы Xiaomi повысили точность сборки электромобилей до 98% за 4 месяца тестов
Испытания проходили на участке установки самофиксирующихся гаек в цехе производства электромобилей Xiaomi.
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Китайское подразделение робототехники Xiaomi сообщило 14 июля об итогах четырехмесячной эксплуатации человекоподобных роботов на автомобильном заводе компании. Показатель успешного выполнения операции по установке самонарезающих гаек вырос с 90,2% до 98%, что отстает от квалификационного уровня рабочего-человека всего на один процентный пункт.

Источник: Xiaomi

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Роботы Xiaomi начали производственную практику на заводе компании в начале 2026 года, постепенно расширяя круг задач — от отработки одной операции до работы на нескольких участках одновременно, с ростом точности, стабильности и координации действий. По итогам первого квартала эксплуатации в реальных условиях производственной линии показатель успешности двусторонней установки самонарезающих гаек поднялся с исходных до 98%, а стабильность работы на этом участке приблизилась к серийному производственному стандарту.

Помимо закрепления результатов на уже освоенном участке, роботы Xiaomi приступили к двум новым операциям в цехе окончательной сборки — сортировке боковых панелей центральной консоли и складыванию с последующей утилизацией тарных ящиков; успешность выполнения обеих задач достигла 90%. Операция по сортировке боковых панелей консоли стала первым в истории автомобильной отрасли случаем длительной непрерывной работы человекоподобного робота с гибкими деталями на автозаводе.

Инженеры компании сообщили, что операция по установке гаек остается технически сложной из-за внутренней шлицевой структуры крепежа, непостоянного положения детали в захвате и магнитного взаимодействия с фиксирующим штифтом. Для решения этой задачи Xiaomi использует собственную модель класса «зрение-язык-действие» с 4,7 млрд параметров в сочетании с обучением с подкреплением, а также тактильную обратную связь с кончиков пальцев и координацию работы двух манипуляторов.


Согласно опубликованным данным, новая технология пока имеет ограничения: например, при складывании тарных ящиков роботу требуется дополнительно корректировать положение короба вручную, что не соответствует уровню опытного рабочего, действующего вслепую. Xiaomi заявила о намерении продолжать совершенствование бионических манипуляторов, логики выполнения сложных операций и расширять число участков производственной практики роботов.

Роботы Xiaomi впервые вышли на сборочную линию электромобилей компании в начале марта 2026 года, когда экспериментальная система впервые продемонстрировала непрерывную трехчасовую автономную работу с показателем успешности 90,2% при требуемом такте линии в 76 секунд. С тех пор компания последовательно публикует данные о повышении надежности системы по мере накопления производственного опыта.

#китай #xiaomi #человекоподобные роботы #человекоподобный робот
Источник: interestingengineering.com
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