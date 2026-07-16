Биологи подтвердили существование нового вида обезьян, обитающего в тропических лесах Демократической Республики Конго.

Ещё восемнадцать лет назад, в 2008 году, сотрудники фонда Lukuru Wildlife Research Foundation получили первое фотоизображение неизвестной обезьяны на территории, спустя несколько лет ставшей национальным парком Ломами. И эти почти два десятилетия потребовались для сбора достаточного количества данных, чтобы достоверно подтвердить открытие.

Изображения: ScienceAlert

Команда специалистов из Демократической Республики Конго и США официально описала новый вид обезьян в журнале PLOS One. Животное обитает в лесах между реками Ломами и Конго (Луалаба) в восточно-центральной части страны.

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Изображения: ScienceAlert

Местные жители называют этого примата по-разному: народ бангала дал обезьянам имя «Ликвели», тогда как у митуку эти приматы зовутся «касаба нкони» (в переводе – «трясущий веткой»).

Новый вид относится к роду Colobus. Ближайшим родственным видом является Colobus satanas, ареал обитания которого находится в западно-центральной Африке на отдалении в 1200 километров. Изучение генотипа в ходе подробного анализа показало, что разделение этих двух видов произошло примерно четыре-пять миллионов лет назад – это одна из самых древних известных эволюционных ветвей внутри рода.

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Отличительные черты Colobus congoensis: черный мех, длинный свисающий хвост, светлые отметины вокруг рта и белое пятно в области анального отверстия. Шесть аудиозаписей подтвердили, что голосовые сигналы нового вида также имеют уникальную акустическую структуру.

Ареал обитания нового вида ограничен. Как и другие животные региона, эти обезьяны рискуют исчезнуть из-за вырубки лесов и охоты.