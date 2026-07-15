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Global_Chronicles
DDR5 китайской компании CXMT уступают SK Hynix по производительности и вольтажу
Ранние тесты памяти DDR5 от китайской компании CXMT выявили ее отставание от чипов SK Hynix.
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Китайская ChangXin Memory Technologies (CXMT) начала производство DDR5 в конце 2025 года без использования современной EUV-литографии. Сейчас ее память уже используют в системах Dell и HP, а также в розничных наборах под брендами Lexar, Kingbank и Corsair. Однако первые тесты показывают, что по характеристикам она уступает конкурентам.

Источник изображения: Kingbank

Оверклокер Safedisk протестировал набор Kingbank объемом 48 ГБ (2x24) с частотой DDR5-6000 и таймингами CL36. Выяснилось, что модули CXMT не масштабируются при повышении напряжения – увеличивать вольтаж для достижения более высоких частот бесполезно. Также память плохо реагирует на ручную настройку подтаймингов, вынуждая работать с базовыми задержками или даже более высокими.

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При этом тестируемый набор смог разогнаться до 8600 MT/s на CL44. Однако при одинаковых частотах модули SK Hynix показали лучшую производительность. Кроме того, образцы из разных производственных партий CXMT демонстрируют разные результаты, то есть стабильность характеристик у китайского производителя ниже, чем у SK Hynix.

Сейчас CXMT поставляет память в основном на китайский рынок. Выход на западные рынки потребует убедить скептиков не только ценой, но и надежностью. При этом компания готовится к IPO. Ее главное преимущество – возможность выпускать больше DDR5, не отвлекаясь на дорогие заказы для AI-клиентов, как это делают "большая тройка" производителей. Однако дешевле ли ее память, пока неясно.

#китай #ddr5 #sk hynix #память #разгон #оверклокинг #cxmt
Источник: tomshardware.com
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