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Компания Palit выпускает «новые» видеокарты GeForce RTX 3060
Компания PALIT подтвердила перезапуск GeForce RTX 3060 с новой моделью Infinity 2 OC
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Компания PALIT официально анонсировала видеокарту GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC, добавив "новинку" в возрожденную линейку Ampere от NVIDIA. По всей видимости, это первое объявление от партнера, явно связанное с возобновлением производства RTX 3060, а не с пополнением запасов существующей модели другим розничным продавцом.

Ещё в марте появились сообщения о том, что Samsung Foundry возобновила производство графического процессора GA106, используя свой 8-нм техпроцесс. Впоследствии видеокарты RTX 3060 вернулись в магазины Китая и Европы, но это были в основном уже существующие модели.

Источник: Videocardz

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Infinity 2 OC является новой моделью PALIT на базе GeForce RTX 3060 12GB. Она использует полностью черный двухвентиляторный кулер с вентилируемой задней панелью и сквозной секцией за радиатором. Вентиляторы поддерживают режим 0 дБ от PALIT и останавливаются при небольших нагрузках. 

Видеокарта сохранила 12 ГБ памяти GDDR6, что остается ее главным преимуществом перед более новыми моделями GeForce начального уровня, оснащенными всего 8 ГБ. PALIT позиционирует видеокарту как решение для видеомонтажа, 3D-графики и локальных задач ИИ, а также для игр в разрешении 1080p.

Это графические процессоры поколения Ampere, представленные в 2021 году. Карта не получила таких новых функций, как DLSS Frame Generation или Multi Frame Generation, но больший объем памяти предоставляет партнерам-производителям еще один вариант для систем, где объем видеопамяти имеет приоритет над более современными архитектурными решениями. Существуют две модели нового ускорителя: обычная и вариант OC с разгоном до 1792 МГц (всего на 0,8%). Что касается цены и доступности, то PALIT пока не раскрыла данную информацию.

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Источник: videocardz.com
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