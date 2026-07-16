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АвтоВАЗ раскрыл сроки серийного производства и детали обновления Lada Niva Legend
Автомобиль получит двигатель 1.8, доработанную трансмиссию, оцинкованные элементы кузова, подушку безопасности и более сотни изменений. Старт продаж запланирован на конец августа 2026 года.
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Продажи модернизированной Lada Niva Legend стартуют в последней декаде августа 2026 года. Серийный выпуск намечен на 20 июля — этот день совпадает с 60-летним юбилеем предприятия. Производитель заявляет, что модель останется в прежней ценовой нише.

Изображение: ChatGPT

Основное обновление — это мотор. Вместо 1,7-литровой силовой установки будет 8-клапанный атмосферник объёмом 1,8 литра, который уже применяется на Нива Travel. Отдача составляет 90 лошадиных сил, крутящий момент увеличен на 24 Н*м. Использование горючего, по заверениям разработчиков, сократится до 30%. Это число может варьироваться исходя из режима езды.

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Трансмиссию адаптировали под новый двигатель: модернизированы полуосевые шестерни дифференциала, сателлиты, полуоси заднего моста и шестерня пятой передачи на вторичном валу. Кузов наконец-то получил панели из двусторонней оцинкованной стали. Защиту появления ржавчины обеспечивают передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук.

В оснащение вошли вентилируемые передние тормозные диски, руль с подушкой безопасности от Lada Granta, дополнительная опора раздаточной коробки, шумоизоляция капота, система отопления и кондиционирования с салонным фильтром, центральный замок и единый ключ для дверей и замка зажигания.

Внешне обновлённую версию выдают воздухозаборники находящиеся на капоте. Они естественным образом улучшают вентиляцию подкапотного пространства. Также отличительной особенностью внешности новинки стали 16-дюймовые колёсные диски. Нива Travel в общем количестве получила более 100 новых и свыше 60 модернизированных узлов и деталей. При этом внешний дизайн, мягко сказать, сохранил черты классической модели.

#россия #автоваз #lada #внедорожник #российский автопром #niva #niva legend
Источник: www1.ru
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