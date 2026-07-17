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«Одиссея» Нолана, как современный взгляд на легендарное произведение (обзор фильма)

«Как-то раз индус, африканец, китаец и «грек» отправились в путешествие»… Встречайте, новый «шидевр» от великого Нолана!
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И да, я наконец, посмотрел «Одиссею» Нолана. Не буду томить и заставлять всех читать сей опус. Скажу сразу: фильм отвратительнейший. Напичканный повесточкой по самые края. Но это и настоящий фильм Нолана…

Я никогда не был поклонником сего режиссера. А его «Бэтмена» считаю худшим воплощением комикса о летучей мыши. Таков Нолан: он сделал из обычного комикса никому не нужную драму. Пытался навязать персонажам то, чего там отродясь не было. И так Нолан поступал всегда. Фильм «Одиссея» не стал исключением…

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Нет смысла описывать сюжет. Он во многом совпадает с оригинальной трактовкой, скажем так. Но сама суть полностью изменена. Как в угоду «видения» режиссера, так и в угоду повесточки.

Сначала я сосредоточусь на персонажах. Ведь не секрет, что каст актеров вызвал просто небывалую перепалку в медиапространстве. Часть считает, что негоже брать тех же чернокожих актеров на роль греков. И я тоже так считал. Но, возможно, «гений»Нолана что-то увидел в них?

Нет, не увидел. Да и вообще каст странный.

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Главную роль, того самого Одиссея, исполнил Мэтт Дэймон.

Изображение: ru.kinorium.comЯ считаю, что с ролью (в трактовке Нолана) он справился. Его сына, Телемаха, сыграл Том Холланд.

Изображение: ru.kinorium.comВнушительными данными он не обладает, но в роли юноши, без военного опыта, смотрелся неплохо. То же можно сказать и о работе Роберта Паттисона (Антиох). Можно сказать, что он – главный мерзавец фильма, жаждущий власти над Итакой. И Паттисон справился с ролью. На роль Пенелопы неплохо подошла и Энн Хэтэуэй. А вот дальше… А дальше пошло потакание той самой повесточке…

Очень много скандала было по поводу предполагаемой роли некоего «актера» по имени Эллиот Пейдж. Но сыграл он вовсе не того, о ком думали изначально. Но и назвать проходным персонажем его Синона нельзя: определенный посыл тут имеет место. Синон в фильме – герой. И в этом плане взять такого актера… Не говорите, что у «актера» есть талант. Я его не заметил еще, когда оно было девушкой. И да: «метр с кепкой» в войске греков выглядит смехотворно. Зато часть «повесточного плана» выполнена…

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Следующий главный «раздражитель» практически всего вменяемого населения, стала Лупита Нионго, которая отыграла роль той самой «прекрасной Елены» и ее сестры Клитемнестры. Тут уж никаких отговорок быть не может: не были греки черными! Но может актриса отличная? Нет! Ее показывают от силы минут десять всего. Но «базу феминизма» она успевает выдать и за эти краткие минуты фильма! И это после ее бесславного возвращения из Трои! Да сидеть бы ей и рот не разевать! Но разве можно упускать такую возможность? И нет, «видение автора» тут не при чем. Нолан хочет выполнить все требования и взять Оскар! Этого он не признает, но истинный план таков, я уверен. Выбор чернокожей актрисы на 200% не оправдан ничем! Теперь это можно смело заявлять.

Хуже всего обошлись с «божественными» персонажами. Ну, богов тут и нет почти. Есть никчемная Зендея…

Изображение: ru.kinorium.comЕсли на роль представительницы народа фрименов она подходила вполне нормально. То вот Афина из нее, что из собачьего хвоста сито. Афина – одна из главных богинь древнегреческого пантеона. А тут – просто девушка, которая по большей части молчит и взором укоряет Одиссея. Воспринимайте ее не богиней, а «белочкой» для героя.

Калипсо (Шарлиз Терон) больше похожа не увядающую женщину-психоаналитика.

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Изображение: ru.kinorium.comОт нимфы тут нет ничего! Ей и «хочется и колется». Хотя, в произведении Гомера этот персонаж не таков. Да и вообще, боги тут играют странную, не важную роль! Но это вовсе не так! Начнем с того, что Троянская война была и битвой богов. Часть богов была на стороне Трои. И падение ее их не обрадовало. Поэтому и не стоит удивляться тому, что победители не «жили долго и счастливо». На Одиссея слишком многие «точили зуб». Но великий Нолан опять все упростил до обычной человеческой драмы… О богах вспоминают лишь изредка, чтобы просто оправдать некоторые сценарные моменты.

Кстати, об этих самых моментах. Они так искажены и пущены мимоходом, что фильм можно было спокойно сократить на час и хуже от этого он бы не стал. Все эти великаны, циклоп и прочие Сцилла с Харибдой – просто проходные моменты. Не несут никакой смысловой нагрузки в данной фильме.

Мне могут возразить, что Нолан пытается на основе произведения Гомера сделать более реалистичный фильм-драму. Хорошо. Но тогда откуда тут негры, китаец и индус? Да-да, их вы отлично увидите в фильме. И почему такое пренебрежение к военному обмундированию? Доспехи выглядят нереалистично, особенно у великанов. А «прикид» Агамемнона вообще тянет на какое-то мрачное фэнтези. Этот нелепый шлем с позвоночником… Бредятина…

В общем мой вердикт таков: Нолан полностью исказил и обесчестил легендарное произведение Гомера. Он снова взялся за старое и вложил в персонажей не то, что там было в оригинале. А сверху весьма густо приспал всеми видами повесточки. Отвратительное блюдо…


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