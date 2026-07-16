Главное изменение коснулось управления...

В Китае состоялся релиз двухполосных активных колонок Edifier R1000TC II, ориентированных на использование с компьютерами. Корпуса новинки изготовлены из плит МДФ, минимизирующих внутренние резонансы. Внешне модель сочетает фронтальную панель с текстурой кожи и боковые элементы с древесным рисунком.

Источник изображения: Edifier

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За звуковое сопровождение отвечают 1-дюймовые шелковые твитеры высокого частотного диапазона и 4-дюймовые композитные СЧ/НЧ-динамики с диффузорами желтого цвета. Общая выходная мощность цифрового усилителя класса D составляет 42 Вт (по 21 Вт на каждый канал), а заявленный частотный диапазон охватывает значения от 65 Гц до 20 кГц. Физические регуляторы громкости и частот размещены на боковой стороне правой колонки.

Источник изображения: Edifier

Главным отличием новой генерации стало расширение интерфейсов подключения: акустика получила беспроводной модуль Bluetooth 6.0 с поддержкой одновременного сопряжения с двумя устройствами, а также функцию USB-аудиокарты для прямой связи с ПК без посредников. Сохранились и классические разъемы RCA. Для управления пресетами эквалайзера и балансом каналов предусмотрена интеграция с фирменным приложением Edifier Connect.

Цена устройства на старте продаж составляет 399 юаней(~$57).