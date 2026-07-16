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Nacvark
Энтузиаст превратил игры Steam в «картриджи» с помощью SSD
Он что утверждает, что такой опыт позволяет вернуть прежние ощущения от игр
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Пользователь Reddit под ником Jibril-sama создал физическую библиотеку хранения игр Steam, вдохновлённую классическими игровыми картриджами. Вместо привычного цифрового запуска он записывает каждую игру на отдельный 2,5-дюймовый SSD объёмом 128 ГБ, помещая накопитель в подписанный пластиковый кейс. После подключения такого «картриджа» к компьютеру автоматически запускается соответствующая игра через Steam благодаря специальному скрипту, который хранится на диске вместе с игровыми файлами.Источник изображения: ChatGPTПроект не предназначен для обхода защиты Steam – все игры по-прежнему требуют установленного клиента и действующей лицензии. Скрипт лишь определяет подключенный накопитель и передаёт Steam команду на запуск нужной игры.

Автор идеи признаётся, что хотел вернуть ощущения, знакомые владельцам старых игровых консолей, когда запуск новой игры сопровождался установкой физического картриджа, а не выбором значка в цифровой библиотеке. Несмотря на высокую стоимость по сравнению с обычными внешними накопителями, энтузиаст считает, что физическая коллекция приносит дополнительное удовольствие от игр.

#ssd #steam
Источник: tomshardware.com
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