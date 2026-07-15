До конца июля гигант массой более 500 тонн посетит восемь штатов, а за его передвижением можно следить онлайн.

У поклонников железнодорожной техники ещё есть возможность увидеть самый большой действующий паровоз в мире. Правда, для этого нужно поехать в США. Union Pacific Big Boy No. 4014 завершает своё первое турне от побережья до побережья, приуроченное к 250-летию страны. В июле состав ещё посетит Огайо, Индиану, Иллинойс, Миссури, Канзас, Колорадо и Вайоминг.

Изображение: www.popsci.com

Те, кто не может приехать на встречу с паровозом, могут следить за его маршрутом с помощью онлайн-трекера. На карте пути Union Pacific и Norfolk Southern отмечены красным, а предполагаемый маршрут Big Boy — жёлтым.

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Турне стартовало 29 марта из родного депо в Шайенне, Вайоминг. Паровоз уже побывал в Калифорнии, Юте и Нью-Йорке. День независимости Big Boy встретил в Филадельфии — там, где была подписана Декларация независимости. Тысячи энтузиастов выдержали 40-градусную жару, чтобы увидеть 40-метрового гиганта весом 544 тонны.

Изображение: https://www.rail-suppliers.com/

Big Boy No. 4014 — самый большой действующий паровоз в мире. Он сохранился в единственном экземпляре из восьми оставшихся машин этой серии и является единственным, кто всё ещё на ходу. Всего для Union Pacific было построено 25 таких паровозов, первый из них сошёл с конвейера в 1941 году. Их создавали для перевозки тяжёлых грузов в военное время.

Конструкция паровоза уникальна: рама имеет шарнирное соединение для прохождения кривых. Колёсная формула — 4-8-8-4: четыре направляющих колеса спереди, по восемь ведущих на каждой из двух секций и четыре поддерживающих сзади. В середине XX века Big Boys обычно курсировали между Огденом (Юта) и Шайенном (Вайоминг), преодолевая около 430 690 километров. No. 4014 был официально выведен из эксплуатации в декабре 1961 года, проехав за свою жизнь более полутора миллионов километров.