Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Diamond Atelier показала первый гипербайк с электролюминесцентным кузовом
Diamond Atelier представила на фестивале Goodwood 2026 прототип DA#22 ULTRON, который компания называет первым в мире гипербайком.
реклама

По версии компании Diamond Atelier, проект DA#22 ULTRON должен объединить особенности супербайков и эксклюзивных автомобилей в одном дорожном мотоцикле. Для этого компания отказалась от переделки существующей модели и разработала собственную конструкцию мотоцикла, начиная с внешнего вида и заканчивая технической частью.

 © DIAMOND ATELIER

Премьера DA#22 ULTRON состоялась на фестивале Goodwood 2026. Одной из самых необычных деталей мотоцикла стало специальное электролюминесцентное покрытие, созданное Алексом Блохом из Stilbruch Lack. При подключении питания покрытие начинает светиться глубоким красным цветом, поэтому источником освещения становится сам кузов без использования отдельных светодиодов. Для проекта изготовили всего один литр этого состава и полностью израсходовали его на единственный экземпляр.

©  DIAMOND ATELIER

реклама

Не меньше внимания привлекает и сам алюминиевый кузов. Марвин Диль из KRT Framework вручную изготовил каждую панель, потратив на эту работу более 800 часов. Вместо привычной открытой компоновки механические узлы скрыли под цельной оболочкой с укороченной задней частью, скрытой электроникой и утопленной стеклянной панелью кокпита.

©  DIAMOND ATELIER

Мотоцикл получил 1301-кубовый двухцилиндровый двигатель KTM LC8, который настроили на мощность свыше 205 лошадиных сил. Подвеску для проекта разработала компания Wilbers, а титановую выхлопную систему и верхнюю траверсу изготовили с помощью 3D-печати. На верхней траверсе разместили настоящий бриллиант в оправе из стерлингового серебра, который служит отсылкой к названию Diamond Atelier.

©  DIAMOND ATELIER

Сейчас DA#22 ULTRON существует в виде единственного дорожного прототипа. При этом Diamond Atelier рассматривает этот проект как основу для будущей ультраэксклюзивной серии.

©  DIAMOND ATELIER

#3d-печать #мотоцикл #ktm #da#22 ultron #diamond atelier #goodwood festival of speed #ktm lc8 #гипербайк
Источник: yankodesign.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«АвтоВАЗ» планирует начать продажи новой Lada Niva Legend в конце августа
Статистика Amazon показала превосходство процессора AMD Ryzen 7 5800X3D над Ryzen 7 7800X3D
Банк России не может найти причины для 50% колебаний курса рубля
Эксперт сравнил fps в Doom The Dark Ages с защитой Denuvo и без неё на RTX 3080
Российские игроки жалуются на сбои в работе Battle.net и игр Blizzard — WoW и Diablo 4 недоступны
Ростех представил модульную защиту «Паутина» для промышленных и инфраструктурных объектов
Задняя камера Galaxy S27 Ultra будет состоять из трёх модулей
Эксперты сравнили стоимость и технические характеристики российского МС-21 с Boeing 737 и Airbus 320
Самолёт специального назначения Ту-214ПУ на пути из Москвы в Китай совершил остановку в Тегеране
Nintendo раскрыла доходы топ-менеджеров компании за 2026 финансовый год
Энтузиаст превратил игры Steam в «картриджи» с помощью SSD
Энтузиаст протестировал GTX 1060 6 ГБ в паре с Ryzen 7 5800X в ряде современных игр
Китайская оптическая сеть для чипов ускорила ИИ-вычисления более чем в 100 раз
Тарифы на домашний интернет в России в 2026 году выросли на 8–20%
Энтузиаст превратил старые SSD в картриджи для игр из Steam
США предъявили обвинения трём россиянам и объявили награду в $10 млн за информацию
DDR5 китайской компании CXMT уступают SK Hynix по производительности и вольтажу
Redmi Note 17 Pro со Snapdragon 6s Gen 4 поступил в продажу
На Иркутском авиазаводе ускорили подготовку сборки МС-21 в 18 раз
Японская разработка может изменить систему охлаждения в компьютерах

Популярные статьи

Обзор аккумуляторной цепной пилы Forcekraft WT03156: бюджетное решение для бытовых задач
Видеокарта Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12Gb или с ПК Asus хоть шерсти клок
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Ваттметр EMG-17 — честный обзор и тестирование бюджетного гаджета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter