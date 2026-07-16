Diamond Atelier представила на фестивале Goodwood 2026 прототип DA#22 ULTRON, который компания называет первым в мире гипербайком.

По версии компании Diamond Atelier, проект DA#22 ULTRON должен объединить особенности супербайков и эксклюзивных автомобилей в одном дорожном мотоцикле. Для этого компания отказалась от переделки существующей модели и разработала собственную конструкцию мотоцикла, начиная с внешнего вида и заканчивая технической частью.

© DIAMOND ATELIER

Премьера DA#22 ULTRON состоялась на фестивале Goodwood 2026. Одной из самых необычных деталей мотоцикла стало специальное электролюминесцентное покрытие, созданное Алексом Блохом из Stilbruch Lack. При подключении питания покрытие начинает светиться глубоким красным цветом, поэтому источником освещения становится сам кузов без использования отдельных светодиодов. Для проекта изготовили всего один литр этого состава и полностью израсходовали его на единственный экземпляр.

© DIAMOND ATELIER

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Не меньше внимания привлекает и сам алюминиевый кузов. Марвин Диль из KRT Framework вручную изготовил каждую панель, потратив на эту работу более 800 часов. Вместо привычной открытой компоновки механические узлы скрыли под цельной оболочкой с укороченной задней частью, скрытой электроникой и утопленной стеклянной панелью кокпита.

© DIAMOND ATELIER

Мотоцикл получил 1301-кубовый двухцилиндровый двигатель KTM LC8, который настроили на мощность свыше 205 лошадиных сил. Подвеску для проекта разработала компания Wilbers, а титановую выхлопную систему и верхнюю траверсу изготовили с помощью 3D-печати. На верхней траверсе разместили настоящий бриллиант в оправе из стерлингового серебра, который служит отсылкой к названию Diamond Atelier.

© DIAMOND ATELIER

Сейчас DA#22 ULTRON существует в виде единственного дорожного прототипа. При этом Diamond Atelier рассматривает этот проект как основу для будущей ультраэксклюзивной серии.

© DIAMOND ATELIER