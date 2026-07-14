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Global_Chronicles
Jaguar с тремя моторами мощностью 986 л.с. за $130 тысяч критикуют за сходство с холодильником
Jaguar представил на фестивале в Гудвуде электрический Type 01 GT с тремя моторами и мощностью 986 лошадиных сил. Автомобиль прошел трассу почти бесшумно, но его угловатый дизайн и отказ от классического логотипа вызвали неоднозначную реакцию.
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Компания Jaguar переживает радикальные перемены: отказ от классических седанов с V8, смена логотипа и переход на ультра-роскошные электромобили. Новый Type 01 GT стал первым серийным воплощением этой стратегии. На трассе в Гудвуде электромобиль Type 01 проехал 1,16 мили практически без звука. Единственный шум создавали шины и реакция зрителей. Видео можно посмотреть в Goodwoodrrc — Instagram*. Тишина резко контрастировала с ревом двигателей V8 и V12 других участников заезда. 


Изображение: Goodwoodrrc/Jaguar 

Этот автомобиль построен на новой платформе JEA с 800-вольтовой системой и инвертором на карбиде кремния. Данная архитектура снижает потери энергии и уменьшает потребность в охлаждении. Три мотора — один спереди и два сзади — обеспечивают полный привод с акцентом на заднюю ось. Мощность составляет 986 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час занимает менее трех секунд. Батарея емкостью 120 кВт·ч собрана на заводе JLR в Вулверхэмптоне. Запас хода — 692 км, поддерживается быстрая зарядка мощностью до 350 кВт.

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Дизайн Type 01 вызвал споры. Передняя часть лишена традиционной решетки радиатора, фары выполнены в прямоугольной форме, а заднее стекло заменено панорамной системой камер. Камуфляж автомобиля задумывался как повод для споров среди поклонников марки. Некоторые зрители сравнили облик машины с «быстрым холодильником». Серийная версия Type 01 будет представлена в октябре 2026 года в Нью-Йорке. Производство начнется в конце 2026 года, поставки в Великобританию и США запланированы на первую половину 2027 года. Стоимость — от  $130 тысяч.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.

#электромобиль #jaguar #ребрендинг #800-вольтовая архитектура #goodwood #jea #type 01 #гудвуд
Источник: notebookcheck.net
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