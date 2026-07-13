По словам стримера, видеокарта его компьютера полностью вышла из строя, корпус системного блока оплавился, внутренние компоненты получили повреждения.

Российский стример и киберспортсмен Иван Шурпатов, известный под ником StRoGo, провел эксперимент во время прямой трансляции Counter-Strike 2, одновременно детонировав порядка 100 тысяч гранат на карте Dust2. В результате трансляция прервалась из-за отключения изображения, а сам компьютер стримера получил серьёзные повреждения.

Автор: StRoGo. Источник: Twitch

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Инцидент произошел 12 июля 2026 года в ходе прямой трансляции на платформе Twitch. Шурпатов тестировал игровую механику на пользовательских серверах киберспортивного проекта CYBERSHOKE. Суть стресс-теста заключалась в проверке функции, позволяющей активировать разбросанные по виртуальной карте гранаты посредством выстрела. Стример сгенерировал более 100 000 осколочных снарядов на локации и инициировал цепную реакцию. В момент начала массовых взрывов графический процессор не справился с резким скачком вычислительной нагрузки. Трансляция потеряла видеосигнал и вскоре была полностью прервана.

После отключения эфира в ряде российских и китайских средств массовой информации появились публикации о полном аппаратном уничтожении системного блока Шурпатова. Отдельные новостные ресурсы сопроводили материалы фотографиями сильно оплавленного корпуса с выгоревшими внутренними компонентами, констатируя непоправимый ущерб для оборудования.

Профильное техническое издание VideoCardz опровергло информацию о масштабном возгорании всего ПК. Аналитики ресурса указали, что современные компьютерные комплектующие обладают многоуровневыми защитами. При пиковой нагрузке на центральный и графический процессоры система активирует троттлинг или инициирует экстренное отключение питания, блокируя риск открытого возгорания. Дополнительная проверка показала, что распространяемые в медиа снимки сгоревшего системного блока являются старыми стоковыми фотографиями, не имеющими отношения к системе Шурпатова.

Автор: StRoGo. Источник: Twitch

Впоследствии Шурпатов опубликовал заявление в своем Telegram-канале, прояснив масштаб реальных повреждений. По информации контент-мейкера, в результате эксперимента из строя вышла только видеокарта, которую он намерен заменить для возобновления трансляций. Точная спецификация поврежденного графического ускорителя не раскрывается, однако в киберспортивных базах данных указано, что стример использовал модель NVIDIA GeForce RTX 5090.

Основатель серверной платформы CYBERSHOKE Эрик Шоков прокомментировал событие, подчеркнув отказоустойчивость инфраструктуры проекта. По его данным, сервер успешно выдержал обработку физики одновременного взрыва и продолжил работу в штатном режиме, несмотря на аппаратный сбой локального оборудования клиента.