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Умелец запустил гаражный НПЗ под Липецком для производства ДТ
Производительность комплекса достигает 16 кубометров солярки в месяц, а себестоимость продукции составляет 3–4 тысячи рублей за тонну.
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В Липецкой области местный изобретатель создал циклическую установку для перегонки отработанного масла. В отличие от многих кустарных аналогов, его оборудование выдаёт не примитивное печное топливо, а полноценную дизельную фракцию. Основной элемент конструкции — вертикальный резервуар объёмом 3000 литров, оснащённый ректификационной колонной и блоком автоматического управления.

Изображение: Flux

За один цикл, продолжающийся около 10 часов, в систему заливается 1800 литров отработки. На выходе получается до 1500 литров готового дизельного топлива и примерно 100 килограммов мазута в виде остаточного продукта. Применение двухконтурного охлаждения позволяет задействовать само перерабатываемое масло для отвода тепла, благодаря чему следующий цикл сокращается до 8 часов. Экономика процесса выглядит привлекательно: себестоимость очистки одного литра составляет около 3–4 рублей.

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По сравнению с проточными системами, липецкая установка почти не подвержена закоксовыванию, а обслуживание жаровых труб занимает не более 15 минут. При работе через сутки ежемесячный объём производства может достигать 16 кубических метров дизельного топлива.

Важно понимать, что эксплуатация такой установки в частном порядке является незаконной. Легальная переработка нефтепродуктов возможна только при регистрации юридического лица, получении лицензии Ростехнадзора и прохождении экологического контроля. Кроме того, качество самодельного топлива вызывает серьёзные сомнения. Кустарная солярка горит медленнее и неравномерно, что может спровоцировать детонацию, интенсивное нагарообразование, закоксовку поршневых колец и, как следствие, выход из строя двигателя внутреннего сгорания. Тем не менее проект демонстрирует инженерный потенциал отечественных энтузиастов и техническую возможность организации маломасштабной переработки отходов в условиях ограниченных ресурсов.

#дизель #ноу-хау #липецк #дизельное топливо #кустарное производство #солярка #умелец
Источник: www1.ru
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