Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и анализ производительности демоверсии долгожданного ремейка Resident Evil 4

Справедливо ли указаны требования, которые выкатила Capcom для Resident Evil 4? Давайте проверим на практике производительность и стабильность демки.
[ ] для раздела Блоги
+
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Введение:

Как и ожидалось, Capcom выпустила демоверсию Resident Evil 4 Remake на всех платформах немедленно после презентации, которая прошла в ночь на 10 марта. Разработчики не скрывали содержание демки, разместив в подзаголовке сильный спойлер, а также показав кусочек игры на презентации.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сравнение оригинала и ремейка:

реклама

При оценке игры, основанной на уже существующем материале, как эта, логично сравнивать её с оригиналом. Однако важно помнить, что демо-версия игры довольно короткая и длится всего около 16 минут, если вы потратите время на исследование каждого уголка. Поэтому еще слишком рано выносить окончательное суждение о том, хороша или плоха эта переделка оригинала. Тем не менее, между двумя версиями есть заметные различия, как большие, так и маленькие.

Демоверсия начинается с того, что Леон размышляет о своем опыте в Ракун-Сити и о том, как он стал правительственным агентом. В ней даже есть фрагмент его тренировки с его возможным противником, Джеком Краузером. В оригинальной игре игроки знакомились с Краузером и его связью с главным героем только в конце кампании. Непосредственное вступление к игре также было изменено - более темная цветовая палитра и более длинный путь делают его более затянутым и даже более страшным, чем в оригинале. Кроме того, в игре Resident Evil 4 2005 года Леон показывает жителю деревни фотографию пропавшей дочери президента, но в этой версии он вместо этого обеспокоен исчезновением своих коллег. Они исчезают сразу после того, как игрок получает управление, в то время как в оригинале до и после вступления был довольно забавный разговор.

реклама

Однако оригинальный Resident Evil 4 был пройден мной практически на старте выпуска игры и перепроходить его, чтобы освежить воспоминания - не то чтобы очень много времени. Поэтому оставим баталии в духе "Раньше было лучше" или "Оригинал выеденного яйца не стоит" - опытным комментаторам.

Техническая составляющая:

В первую очередь рекомендую посмотреть занимательное видео от канала ElAnalistaDeBits:



реклама

Намного интереснее будет сравнить прожорливость новой версии. Однако, зная Capcom и их замечательный движок не стоит сильно переживать учитывая запредельные официальные требования. Японцы в последних выпущенных играх практически всегда могли в оптимизацию. При этом картинка выглядела просто шикарно. Единственным минусом, который преследует почти все игры Capcom - физика и интерактивность окружения. Здесь ещё есть над чем поработать.

Тестовая система:



- Core i5 12400 (C0)

- AsRock B660m Pro RS

- Crucial Ballistix U4 2x16GB 3466Mhz CL16 Gear1 mode

- 2xSSD SN570 512Gb+1Tb (игра и система находятся на разных дисках)

- Sapphire RX6700XT Nitro+ (UV 1.120V, 2500-2600MHz, mem - stock, ReBar - ON)

- AMD Software: Adrenalin Edition 23.3.1

- Windows 11 22H2 x64 Rus by OneSmiLe [22621.1265]

- Разрешение монитора 2560x1440 (тесты проводились с этим же разрешением)

Стоит отдать должное разработчикам по поводу количества настроек графической составляющей. Здесь просто нескончаемый список всего, чего угодно, что можно подкрутить. Если в Resident Evil 8 Вам показалось, что настроек слишком много, можете присесть. Здесь всё, что душе потребуется, чтобы заставить пойти игре на корче 5-7 летней давности:

Для начала проанализируем основные составляющие - стабильность фреймтайма и график FPS:

Пресет - максимально-возможные настройки графики + RT Max:


Пресет - приоритет трассировки лучей:


Пресет - максимально-возможные настройки графики + RT Max + FSR 2 (качество):

Стоит сразу сделать оговорку, что на пресете "приоритет трассировки" автоматически половина настроек ставится на среднее, а текстуры и вовсе просто на высокие "1 гб озу потребление". Поэтому для него всё равно выкручивал текстуры на максимально возможный показатель. Как видите, оптимизация просто шикарная.

FSR 2 отрабатывает отлично и масштабирование практически не бросается в глаза, что свойственно некоторым играм. Взять к примеру тот же Cyberpunk 2077 - в 1440P включение что DLSS последней версии, что FSR 2 всё равно мылят картинку и вылазят артефакты, именно поэтому в большинстве игр я не пользуюсь масштабированием, а предпочитаю играть в нативном разрешении. Про 1080P просто промолчу - там лютый мрак и ужас. Конечно, если Вам не с чем сравнить, то сойдет не особо привередливым геймерам. Но стоит Вам хоть раз увидеть 2К или 4К моник - мнение очень быстро поменяется и к 1080P уже не захочется возвращаться. Тем более когда цены на 2К 27" опустились и на рынке множество достойных моделей.

Трассировка лучей:

Как и в случае с предыдущими играми (практически всеми, в которых есть трассировка) я практически не вижу заметных и значительных отличий, когда во главе интересной или не очень игры стоит геймплей. Да, можно перед корешами похвастаться, однако если игра будет посредственной - на Вашем SSD будет просто лежать очередной бенчмарк, чтобы потешить своё ЧСВ. Единственными играми до сих пор, которые значительно преображается с трассировкой - Cyberpunk 2077 и Callisto Protocol. Вне конкурса можно записать сюда и Fortnite. 

С трассировкой
Без трассировки


Как говорится - найди хотя бы пару отличий, если сможешь. Благо снижение производительности не особо значительное. Кроме того, трассировку нельзя отключать и включать когда игра уже запущена. Только при выходе в меню и завершении текущей сессии.

Нам с 2018 года всё анонсируют миллионы игр, которые преобразятся с трассировкой, однако на дворе уже 2023 год. И три поколения видеокарт уже её поддерживают? Где игры? Парочка тайтлов на пройти за пару часов, вечеров и всё? За 5 лет как-то ничего особо не поменялось. Анонсы есть, где во главе стоит трассировка? Что-то не видно. Тот же Atomic Heart и большинство "резидентов" доказали, что художники и разработчики могут и без этого выдать просто умопомрачительную картинку. Но тут уже я перехожу на оффтоп.

Владельцам "народных" видеокарт посвящается:


Ожидания:

Судя по демке можно понять, что Capcom не подведёт и мы увидим ещё один качественный и красивый ремейк. Именно настоящий ремейк, а не просто прогон текстур через нейросети.

Полная версия игры будет выпущена 24 марта 2023 года.


Спасибо за внимание!

Более 100 статей на тему железа и не только - PavelHard.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

capcom resident evil resident evil 3 resident evil 4 resident evil 2 remake resident evil 3 remake resident evil 4 remake resident evil 2 capcom entertainment resident evil 8
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
18
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
43
Чем закончился российский «удар возмездия» по Украине
43
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
99
Пригожин рассказал в чём секрет успеха ЧВК "Вагнер" и почему вагнеровцы самые боеспособные
10
Инсайдеры предсказывают платформе AMD AM5 поддержку модулей DDR5 24/48 ГБ в прошивке AGESA 1.0.0.7
2
Веб-версия Google Translate научилась переводить текст на изображениях
1
Нидерланды введут новые ограничения на поставку литографического оборудования в Китай к лету
+
На Украине заявили о шести гиперзвуковых «Кинжалах», применённых ВС РФ в ходе сегодняшнего ракетного удара
13
ЧВК "Вагнер" выдавили украинские силы из населённого пункта Дубово-Василевка
2
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
33
В Европе заявили, что дешёвые энергоресурсы для ЕС остались в прошлом
15
Опубликован полный список достижений Cities: Skylines 2 - разбор информации
1
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
10
Вторая предварительная версия Android 14 для разработчиков запрещает незаметно делать скриншоты
+
Новая память Corsair DDR5 на 192Gb уже продаётся за 750 долларов
+
Рамзан Кадыров рассказал об украденном у него коне за 10 млн$ в Чехии
18
Call of Duty - одно из самых токсичных сообществ согласно исследованию WordTips
2
В этом году может быть назван первый сторонний клиент на техпроцесс Intel 18A
+
ВС РФ обрушили на ВСУ "гиперзвуковое возмездие" используя истребительную авиацию и боевые корабли
4
Российский танк Т-90М "Прорыв" признан лучшим танком СВО
13

Популярные статьи

Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
24
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
27
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
76
Windows 10 или Windows 11 — разбираемся, что лучше для игр в 2023 году
26
Почему РФ не наносит ударов «Кинжалами» по центрам принятия решений в Киеве – версия полковника РФ
20
Главные игры марта 2023 года
7
Почему Китай может вооружить армию России для победы в конфликте на Украине
16
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
42
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
44
Почему разгон и настройка нужны, так как это является полезными и необходимыми занятиями
56

Сейчас обсуждают

Дмитрий Рыжов
01:57
Вы скажите:" Кто нам сегодня не должен?Нет, вы скажите...КТО???"
Зеленский упрекнул некоторые страны ЕС и НАТО в недостаточной поддержке Украины
SeTi2019
01:43
"школьник, ткни в тот, который нравиться"... Нельзя так делать. Однажды мне ткнули (девочка) в розовый мегадешман толи из бумаги, то ли из супер тонкой жести, да еще с аналогичным по качеству блоком п...
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
Никита Ерёминъ
01:35
Сижу на 1660S и мне ваще нормально 😎🫡
10 видеокарт среднего уровня, которые будут справляться с играми еще много лет
Sash33
01:31
Похоже, это нужно только для уведличения стоимости
RTX 5000 и RX 8000 получат новую память GDDR7: до 50 ГГц при нынешних 20 ГГЦ
eai
01:30
Последний абзац прям в точку.
Почему китайские бренды наводнили розницу не очень дешевыми и посредственными видеокартами
Тарас Сидоров
01:30
Не завидуй
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
rwild
01:29
Аналогично.
В Android 14 пин-код будет вводиться сразу с вводом последнего числа
Тарас Сидоров
01:28
Большинство считает что снг это коммуналка и пошли на разборки в соседнюю комнату.
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
Тарас Сидоров
01:26
Диву даёшься сколько гнилых тупых дебилов
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
llucul
01:25
В статье не указана максимальная дальность полёта -3600км ,и с доп.баками 4500км. В лёгкую слетает до Израиля и вёрнётся в Иран ещё и не с пустыми баками )))
Иран завершил сделку по приобретению многоцелевых истребителей Су-35 производства РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем