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Введение:

Как и ожидалось, Capcom выпустила демоверсию Resident Evil 4 Remake на всех платформах немедленно после презентации, которая прошла в ночь на 10 марта. Разработчики не скрывали содержание демки, разместив в подзаголовке сильный спойлер, а также показав кусочек игры на презентации.

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Сравнение оригинала и ремейка:

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При оценке игры, основанной на уже существующем материале, как эта, логично сравнивать её с оригиналом. Однако важно помнить, что демо-версия игры довольно короткая и длится всего около 16 минут, если вы потратите время на исследование каждого уголка. Поэтому еще слишком рано выносить окончательное суждение о том, хороша или плоха эта переделка оригинала. Тем не менее, между двумя версиями есть заметные различия, как большие, так и маленькие.

Демоверсия начинается с того, что Леон размышляет о своем опыте в Ракун-Сити и о том, как он стал правительственным агентом. В ней даже есть фрагмент его тренировки с его возможным противником, Джеком Краузером. В оригинальной игре игроки знакомились с Краузером и его связью с главным героем только в конце кампании. Непосредственное вступление к игре также было изменено - более темная цветовая палитра и более длинный путь делают его более затянутым и даже более страшным, чем в оригинале. Кроме того, в игре Resident Evil 4 2005 года Леон показывает жителю деревни фотографию пропавшей дочери президента, но в этой версии он вместо этого обеспокоен исчезновением своих коллег. Они исчезают сразу после того, как игрок получает управление, в то время как в оригинале до и после вступления был довольно забавный разговор.

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Однако оригинальный Resident Evil 4 был пройден мной практически на старте выпуска игры и перепроходить его, чтобы освежить воспоминания - не то чтобы очень много времени. Поэтому оставим баталии в духе "Раньше было лучше" или "Оригинал выеденного яйца не стоит" - опытным комментаторам.

Техническая составляющая:

В первую очередь рекомендую посмотреть занимательное видео от канала ElAnalistaDeBits:









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Намного интереснее будет сравнить прожорливость новой версии. Однако, зная Capcom и их замечательный движок не стоит сильно переживать учитывая запредельные официальные требования. Японцы в последних выпущенных играх практически всегда могли в оптимизацию. При этом картинка выглядела просто шикарно. Единственным минусом, который преследует почти все игры Capcom - физика и интерактивность окружения. Здесь ещё есть над чем поработать.

Тестовая система:







- Core i5 12400 (C0)

- AsRock B660m Pro RS

- Crucial Ballistix U4 2x16GB 3466Mhz CL16 Gear1 mode

- 2xSSD SN570 512Gb+1Tb (игра и система находятся на разных дисках)

- Sapphire RX6700XT Nitro+ (UV 1.120V, 2500-2600MHz, mem - stock, ReBar - ON)

- AMD Software: Adrenalin Edition 23.3.1

- Windows 11 22H2 x64 Rus by OneSmiLe [22621.1265]

- Разрешение монитора 2560x1440 (тесты проводились с этим же разрешением)

Стоит отдать должное разработчикам по поводу количества настроек графической составляющей. Здесь просто нескончаемый список всего, чего угодно, что можно подкрутить. Если в Resident Evil 8 Вам показалось, что настроек слишком много, можете присесть. Здесь всё, что душе потребуется, чтобы заставить пойти игре на корче 5-7 летней давности:

Для начала проанализируем основные составляющие - стабильность фреймтайма и график FPS:

Пресет - максимально-возможные настройки графики + RT Max:











Пресет - приоритет трассировки лучей:





Пресет - максимально-возможные настройки графики + RT Max + FSR 2 (качество):

Стоит сразу сделать оговорку, что на пресете "приоритет трассировки" автоматически половина настроек ставится на среднее, а текстуры и вовсе просто на высокие "1 гб озу потребление". Поэтому для него всё равно выкручивал текстуры на максимально возможный показатель. Как видите, оптимизация просто шикарная.

FSR 2 отрабатывает отлично и масштабирование практически не бросается в глаза, что свойственно некоторым играм. Взять к примеру тот же Cyberpunk 2077 - в 1440P включение что DLSS последней версии, что FSR 2 всё равно мылят картинку и вылазят артефакты, именно поэтому в большинстве игр я не пользуюсь масштабированием, а предпочитаю играть в нативном разрешении. Про 1080P просто промолчу - там лютый мрак и ужас. Конечно, если Вам не с чем сравнить, то сойдет не особо привередливым геймерам. Но стоит Вам хоть раз увидеть 2К или 4К моник - мнение очень быстро поменяется и к 1080P уже не захочется возвращаться. Тем более когда цены на 2К 27" опустились и на рынке множество достойных моделей.

Трассировка лучей:

Как и в случае с предыдущими играми (практически всеми, в которых есть трассировка) я практически не вижу заметных и значительных отличий, когда во главе интересной или не очень игры стоит геймплей. Да, можно перед корешами похвастаться, однако если игра будет посредственной - на Вашем SSD будет просто лежать очередной бенчмарк, чтобы потешить своё ЧСВ. Единственными играми до сих пор, которые значительно преображается с трассировкой - Cyberpunk 2077 и Callisto Protocol. Вне конкурса можно записать сюда и Fortnite.

С трассировкой Без трассировки





Как говорится - найди хотя бы пару отличий, если сможешь. Благо снижение производительности не особо значительное. Кроме того, трассировку нельзя отключать и включать когда игра уже запущена. Только при выходе в меню и завершении текущей сессии.

Нам с 2018 года всё анонсируют миллионы игр, которые преобразятся с трассировкой, однако на дворе уже 2023 год. И три поколения видеокарт уже её поддерживают? Где игры? Парочка тайтлов на пройти за пару часов, вечеров и всё? За 5 лет как-то ничего особо не поменялось. Анонсы есть, где во главе стоит трассировка? Что-то не видно. Тот же Atomic Heart и большинство "резидентов" доказали, что художники и разработчики могут и без этого выдать просто умопомрачительную картинку. Но тут уже я перехожу на оффтоп.

Владельцам "народных" видеокарт посвящается:





Ожидания:

Судя по демке можно понять, что Capcom не подведёт и мы увидим ещё один качественный и красивый ремейк. Именно настоящий ремейк, а не просто прогон текстур через нейросети.

Полная версия игры будет выпущена 24 марта 2023 года.





Спасибо за внимание!