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Дисклеймер:

Все операции по модификации своих комплектующих Вы проводите на свой страх и риск. Рекламы нет и не будет. Если Ваши руки растут не из правильного места, то найдите друга/знакомого, который сможет провести данные манипуляции без проблем. Только не такую подругу с паяльником.

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Суть проблемы:

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Очень многие пользователи любят экономить на покупке материнской платы, не думая, что это основа всей системы. Как следствие - перегрев зоны VRM, троттлинг и сброс частот с зарезанием TDP автоматикой. При этом такой механизм имеют не все платы из-за чего Вас может ожидать прогар, отвал и прочие прелести. Не стоит забывать, что рядом с злополучными мосфетами находятся дроссели и не всегда качественные конденсаторы, которые через время могут просто пшикнуть и всё.

Однако "мосфеты", понятие в данном случае условное - это полевые транзисторы структуры метал-оксид-полупроводник. А DrMos - это сборка 2-ух мосфетов (верхнее и нижнее плечо) и драйвера в одном корпусе микросхемы. Так что будет правильнее говорить про мосфеты верхнего и нижнего плеча.

Рассмотрим также другой пример. Пользователь покупает плату ASRock B560M-HDV вместе с Core i3 10100. Какое-то время он радуется жизни, но приходит время, под руку подвернулся какой-нибудь Core i7 10700 или Core i5 11400-11600 (и тут стоит учесть, что для K процессоров стоит рассмотреть всё-таки другую более жирную плату). Найден б.у по хорошей цене, но на достойную материнкую плату уже не хватит и по бюджету осталось 500-1500 рублей, а старую плату не заберут задорого. И тут мы видим отсутствие радиаторов на зоне VRM:

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Посредственный, но не самый убогий питальник, кондёры достаточно близко к сборкам и в случае постоянных высоких температур - выход из строя или постоянный троттлинг - гарантированы. Причем обдув этой зоны Top-Flow кулером Вас не всегда спасет. Нужны кардинальные меры. Однако, следующие варианты, представленные в материале, к сожалению не подойдут к некоторым материнских платам. Но доступные варианты всё же рассмотрим.

Варианты решения:

а) Вы можете заняться лютым колхозингом, который не всегда будет гарантировать результат, а в некоторых случая просто может привести плату в негодность. Очень умные товарищи до сих пор не знают, что медь/алюминий проводит ток и умудряются закорачивать контакты на матплате.

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Даже если Вы человек, который работает в инженерно-технической отрасли, который с полтыка может спроектировать в SolidWorks воздушные потоки в корпусе и собирает системы охлаждения на Пельтье, обмануть физику не получится. Нужно понимать каков предел по подсистеме питания материнской платы для определённого процессора. Этот момент очень подробно проиллюстрирован на уважаемом мной канале "Этот компьютер":

Также толковое видео есть на Pro Hi-Tech:





б) Андервольт процессора. Пограничный вариант, который также имеет свои границы. В некоторых задачах можно добиться снижения TDP на 15-20 процентов без снижения производительности. При этом у Вас в руках должен быть процессор с удачным кристаллом. Если Вы ставите процессор с TDP в 140W, сделали андервольт и потребление в типичных сценариях снизилось до 110-120W, то при слабом питальнике это не сделает Вам никакой погоды.

в) Заказ радиатора, который произведен отечественными умельцами. Комбо из таких вариантов с обдувом даст максимальный результат. Рассмотрим поподробнее эти решения.

NV-Case Store

В данном магазине есть варианты радиаторов для следующих материнских плат:

Gigabyte GA-A320MA-M.2, ASRock B560M-HDV, Gigabyte B460M DS3H, B560M DS3H, A520M DS3H, MSI B360M PRO-VH, B360M FIRE, H310M PRO-VH, H310M PRO-VH PLUS, B360-F PRO, H310-F, MSI B460M PRO, B460M-A PRO, H410M-A PRO, H410M PRO-E, H410M PRO-VH, Jingsha Dual (BQ36 v1.1), SZMZ X99 Dual Z8 (BQ36 V2.0), MSI 970A-G43, X99 - Atermiter, Kllisre, Machinist, Gigabyte B460M DS3H, B560M DS3H, A520M DS3H, A520M DS3H AC, 2011 v3 x99 V201, V202, G7, H9, B5, Gigabyte A520M DS3H, B550M DS3H, MSI B365M PRO-VDH.

Но, продавец очень общительный и Вы сможете заказать у него вариант для платы, которой нет в списке. Радиаторы выглядят массивно и могут не подойти в некоторых случаях, когда используются кулеры с креплением кольцом, нестандартных размеров и тд. Всё это можно оговорить с продавцом. Комплекты есть с терморезинками и без. Выглядят следующим образом:

Результаты говорят сами за себя. В отдельных случаях люди добились снижения с максимальных 110-114 до приемлимых 60-65 градусов. Также этот вариант актуален не только для обычных консьюмерских плат, но и для владельцев матплат из Китая. А платы эти частенько обделены нормальным радиатором на зоне VRM.

Следующий вариант я нашел случайно на Aliexpress и только потом вспомнил видео от Pro Hi-Tech:

Recold Store

Cпециализация у данного товарища более узкая. Охлаждение пластиной обратной стороны материнской платы в зоне VRM. Список моделей указан условно, в основном Asrock, но в описании есть обширное наименование материнских плат, естественно под заказ и после общения с продавцом.





В основном товарищ делает упор на материнские платы на платформе AMD. Ссылка на таблицу.

По немногочисленным отзывам минус 20 градусов достижимы. Если этот вариант будет возможно совместить с радиаторами от первого умельца, должно получится уберкомбо. Однако на скриншоте выше товарищ немного слукавил - всё тепло не уйдет на пластину, так как большую часть рассеивает текстолит, а точнее слои меди в толще текстолита.

Итоги:

Нужно отдать должное - отечественные производители данных радиаторов дают интересные варианты, которых не найти от китайских умельцев. Возможно, я плохо искал, буду рад увидеть ссылки на похожие изделия. Мораль сей басни такова - не экономьте на материнской плате и при наличии минимальной доплаты рассмотрите варианты с радиаторам на цепях питания и материнские платы с более качественным исполнением VRM. Скупой платит дважды, дурак - всю жизнь.

Спасибо за внимание!