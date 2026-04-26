Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6

Обзор и тестирование видеокарто-содержащего продукта от мистера Хуанга времён майнингового бума и дефицита видеокарт RTX 2000.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6.

реклама



Видеокарта оснащена двумя крупными вентиляторами и занимает 2 слота расширения.

Выхлоп - отсутствует. Судя по имеющейся на карте "пломбе" - это майненный рефаб, купленный на алике.

реклама



Набор портов стандартный - один HDMI и три DP.

Видеокарта оснащена одним 8-контактным разъёмом питания, а, значит, нам хватит БП мощностью 450Вт. 

реклама



GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Видеокарта имеет небольшой разгон на 30MHz по чипу, что конечно смешно, однако позволяет производителю добавить в название буковки ОС.  

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

  1. Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading.
  2. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
  3. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
  4. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
  5. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
  6. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
  7. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
  8. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
  9. Корпус NZXT Phantom 410.
  10. Операционная система Windows 11 Pro.

реклама



3DMark Vantage

3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

F1 22

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Street Fighter 6

Returnal

Cyberpunk 2077

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов: включение на 100% при достижении температуры GPU в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме: две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. И охлаждение видеокарты - справляется со своей задачей вполне неплохо.

Итоги

Вот такая видеокарта у нас побывала в гостях - устарела она конечно ещё до своего выхода, однако, в принципе, для нетребовательного пользователя она вполне пригодна для использования и по сей день. 

А на этом у меня на сегодня всё. Всем пока.

Добавить в закладки

Теги

nvidia msi geforce видеокарта тестирование geforce gtx 1660 super geforce gtx 1660 gtx 1660 1660 super geforce gtx 1660 super ventus xs oc
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter