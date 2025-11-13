Capcom выпустили заявление о сворачивании поддержки этой ОС в своих играх

Текст заявления компании Capcom. Спасибо всем поклонникам за то, что наслаждаетесь продукцией Capcom. 14 октября 2025 года Microsoft прекратила поддержку Windows 10, поэтому с этой же даты мы больше не гарантируем, что Street Fighter 6 будет работать на Windows 10. В Street Fighter 6 по-прежнему можно будет играть на Windows 10 и после 14 октября 2025 года. Однако будущие системные или игровые обновления могут сделать игру несовместимой с Windows 10.

Корректная работа игры не гарантируется в операционных системах, поддержка которых прекращена корпорацией Microsoft. При возникновении проблем с запуском игры поддержка может быть предоставлена только на основе информации, полученной до прекращения поддержки Windows 10. Услуги по исследованию проблем с запуском игры в Windows 10 предоставляться не будут. Благодарим вас за понимание и надеемся, что вы продолжите получать удовольствие от игр Capcom.