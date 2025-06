Летняя распродажа Steam — одно из самых больших игровых событий года. Как и на других распродажах, геймеры получают скидки на игры и программы, любуются крутым артом распродажи, участвуют в играх и различных мероприятиях для сообщества. Но летняя распродажа от других выделяется тем, что не привязана к какому-то празднику, проходит посреди жаркого лета и длится две недели. Она будто фестиваль игр, что проходит у тебя дома, прямо на диване. Геймеры её очень полюбили и даже сами Valve в рекламе своей техники упоминают её. Ей даже посвятили небольшую инди-игру.

Поэтому неудивительно, что у геймеров всего мира есть традиции, связанные с этой распродажей. Как, впрочем, и с зимней. В этом блоге я хотел бы рассказать о самых интересных из них. Как известных, о которых мог слышать любой геймер, так и локальных, распространенных в небольших игровых сообществах.

Игра в самую невзрачную игру из библиотеки Даже в самой лучшей библиотеке можно найти какой-нибудь трэш

Поскольку пользователи Steam часто покупают игры в наборах и бандлах, у них собирается большая библиотека игр. Часто многие из них выглядят невзрачно и скучно. Но перед распродажей некоторые геймеры берутся пройти все купленные игры. Если же игр много, то выбирается самая невзрачная или трэшовая игра. Трудно сказать, откуда пришла это традиция, но полагаю, что зародилась она либо на старом форуме Steam, либо на одной из геймерских соцсетей. По типу Playfire. Я впервые встретил её упоминание в 2012 году и позже встречал несколько раз. Но из-за обилия трэш-игр, покупаемых ради карточек, она потеряла свое значение в 2016-2017 годах.

Выпуск трейлера или песни. И их просмотр



Одна из самых необычных геймерских традиций — выпуск трейлера распродажи. И их ежегодный просмотр. В России вместо трейлеров выходили песни и юмористические видео. Трудно сказать, кто первым придумал это. Возможно, это были игроки Team Fortress 2. Но наиболее знаменитым автором трейлеров распродаж является блогер AncientReality. Его ролики отличаются своеобразным геймерским юмором и часто отсылают к мемам.

Герой его видео — геймер, который с нетерпением ждет распродажи. Его комната заполнена пустыми банками от газировки и пакетами чипсов. Его руки трясутся от бессонницы. Он ждет начало распродажи и постоянно обновляет страницу Steam. На стенах часто висят конспирологические схемы про Гейба и Steam. Когда распродажа начинается, он открывает дисковод и начинает кидать в него деньги, сыпать мелочь, засовывать кошелек и подручные предметы. Заканчивается ролик обычно тем, что у геймера ничего не получается и он в отчаянии падает на пол, прямо в окружающие его алюминиевые банки.

Другим значимым создателем видео можно назвать White Lightning HQ, чей единственный ролик Steam Summer Sale собрал более 160 тысяч просмотров. И многие люди заходят туда до сих пор. Видео хорошо передает восприятие распродаж геймерами, кроме того, в нем засветился мерч Valve того времени.

После релиза Source Filmmaker появились трейлеры, созданные в этой программе. Их героями были персонажи игр Team Fortress 2 и Гейб Ньюэлл (Создатель компании Valve, которая и создала Steam).

Трейлеры не просто смотрят и пересматривают. Некоторые геймеры запускают трейлеры на втором мониторе, телевизоре или планшете по кругу. Тем самым создавая атмосферу игрового праздника.

Также стоит сказать, что трейлеры распродаж вскоре стали выпускать сами издатели. Особенно это касается летних распродаж. После того как Valve покинул менеджер по связям с общественностью Даг Ломбарди и на его место пришла Кейси Айтчисон, Valve стали выпускать трейлеры распродажи. Кейси озвучивает и снимается в них сама.

В России геймеры трейлеры обычно не делали. Вместо этого выходили юмористические очерки. Самым известным создателем подобных видео был блогер Алексей Гуфовский. Широко известен его ролик-пародия на социальную рекламу и юмористические обзоры распродаж.

Песни о распродажах записывали различные геймеры и блогеры. Hamsteralliance записал пародию на хит музыканта Rockwell под названием Gabe's Watching. Doot на текст eggmanstudio сделал пародию на песню из “Холодного сердца”. Весьма популярной стала песня про распродажу блогера ThioJoe. Довольно интересную пародию на MGMT выпустили Glitch Galaxy. Их трек Control Yourself обращался к старому мему, который Valve запустили на одной из первых летних распродаж. Металл с женским вокалом записали ValveTimes. В их треке “Распродажная суровая” критиковалась новая система кураторов, описывался типичный путь игрока Team Fortress 2 в стимофаны и описывались эмоции, которые испытывает пользователь перед началом распродажи.

Если поискать, можно найти десятки таких песен и просмотры многих из них будут крайне низкими. Тем не менее многие из них стали местом, куда люди приходят каждый год. Принято считать, что гимном распродаж является песня Patti LaBelle — Are You Ready For A Miracle? Но она не имеет никакого отношения к Steam, это просто песня, которую выбрали из-за подходящих слов.

Главной проблемой песен про распродажи была их пародийная природа. Оригинальных работ было мало. А сегодня появляется все больше песен, сделанных с помощью нейросетей.

Ролики и стримы с просмотром скидок и контента распродажи Бандлы научили геймеров любить скидкиОдна из самых старых, интересных и популярных традиций, которая прижилась во всем мире. Своими корнями традиция уходит в частные видеоблоги геймеров конца нулевых-начала десятых. Тогда стримов на большинстве платформ ещё не было да и видеоблоги геймеров были другие. Обычно геймеры вели небольшие каналы, на которые выкладывали нарезки игр, обзоры и разговорные видео. Иногда там выкладывались видео о том, как починить какую-нибудь неисправность или настроить программу.

Когда цифровая дистрибуция стала занимать значительное место в жизни геймеров, в видеоблогах стали появляться обзоры на сервисы и их акции. Огромную роль в этом сыграли бандлы, по типу Humble Bundle. За счет того, что игры там раздавались за любую цену, они мигом стали крайне популярны среди геймеров и чтобы рассказать о них большему числу игроков, люди записывали видео о каждом бандле. Вскоре это стало популярным форматом.

По-настоящему сильный всплеск интереса к цифровым сервисам вызвали две акции Steam, проходящие на распродажах. Первая — Summer Steam Camp. На этой акции пользователям предлагалось получить специальные достижения. За них они получали билетики, которые можно было обменять на DLC к играм и предметы из игр, по типу очков для Team Fortress 2. Вторая — легендарная акция The Great Gift Pile, которая прошла зимой 2011. На ней игрокам вместо билетов предложили получить угольки, которые при соединении давали игры или скидки на них.

Тогда многие пользователи записывали видео того, как получали билеты и угли, у некоторых блогеров были даже полноценные серии видео. Например, российский блогер Гагатун записал серию видео под названием “Уголька не найдется?”, в котором показывал, как получал достижения в играх.

Главной проблемой того времени были программы захвата видео. Они были неудобными и сложными в настройке. Именно поэтому наиболее качественные видео подобного типа встречаются у блогеров, которые могли позволить себе качественное оборудование и знали как настроить программы. С появлением более мощных видеокарт и удобных программ захвата, подобных видеороликов стало больше.

На каждый день распродажи Valve готовит новый арт

После того, как распродажи Steam стали ежегодными, многие блогеры стали выпускать ежедневные видео с обзорами скидок. Дело в том, что раньше Valve каждый новый день обновляли скидки. Помимо этого, были молниеносные предложения — особо выгодные скидки, что длились несколько часов. Эти скидки послужили для возникновения традиции ежедневных видео о скидках.

Иногда молниеносные скидки долго прогружались

После появления популярных сервисов для стриминга, подобные обзоры перешли в формат стримов. И даже после того, как Valve убрали ежедневные скидки, традиция осталась и многие блогеры выпускали видео и стримы каждый день в течении всей распродажи.

Подобные ролики и стримы являются ценным материалом для будущих исследователей видеоигр и критиков. Они не только показывают реальное отношение игроков к играм того времени, но и демонстрируют массу малоизвестных и ныне забытых игр. Ну а геймерам современным даже сейчас можно найти массу хороших игр на этих видео.

Отличительной чертой летних стримов и видео была расслабленная атмосфера, зачастую в видео попадали атрибуты летнего отдыха. Гавайские рубашки, надувные мячи и прочее. Сами стримы часто проходят во дворах и на дачах.

Жарка барбекю



В то время, как в России люди жарят шашлыки по праздникам и просто из-за хорошего настроения, в США аналогичную роль играет жарка барбекю. Причем, большая часть американцев делает это прямо во дворах своих домов. Однако, не каждый день можно жарить барбекю, тем более, из хорошего мяса. Для этого нужен повод.

У некоторых геймеров таким поводом была летняя распродажа. Причем, сами Valve будто подталкивали геймеров к этому — на многих иллюстрациях распродажи был изображен гриль и герои игр что-нибудь на нем готовили.

Многие пользователи выкладывали фото гриля или уже готовых стейков на фоне монитора с открытым Steam. Я хорошо помню стрим, как один геймер, чьи обзоры я часто смотрел, жарил барбекю на гриле, скроллил страницы игр и ругался из-за того, что Steam завален инди-играми.

Тюлень на аватарке



У Steam есть ряд маскотов, которые периодически появляются на иллюстрациях, связанных с событиями Steam, баннерах распродаж и просто окнах сервиса. Например, если коннект обрывался, можно было увидеть рисунок с маскотом, что рвал интернет-кабель. Самый таинственный из маскотов — тюлень. Он появился случайно, из-за опечатки одного из пользователей, который перепутал буквы в слове Sale и получил слово Seal, что переводится как тюлень.

Так “летний тюлень” стал маскотом распродаж. Ему даже посвятили смайлик cleanseal, который можно было получить на событии “Весенняя уборка 2019”. А в игре Team Fortress 2 есть карта с ним и бумажная маска тюленя.

В 2012-2015 годах у некоторых пользователей была традиция ставить картинку или фото с тюленем в начале лета, как знак того, что они ждут распродажу. Она была не особо популярной, но очень нравилась пользователям.

Чистка ПК

Чисто российская традиция — перед крупными распродажами чистить ПК от пыли и заменять термопасту. В случае летней распродажи — от тополиного пуха. Появилась практически сразу после появления в Steam цен в рублях. Идея напрашивалась сама — перед распродажей обычно все игры уже пройдены. А после распродажи чистить уже некогда, игры ждут. Именно поэтому множество геймеров в России чистили свой ПК перед распродажей, иногда увлекаясь настолько, что заканчивали чистку лишь на следующий день.

Закупка гифтов впрок



Одна из забытых традиций, появившихся на распродажах — покупка большого числа гифтов игр впрок. Раньше в Steam существовала возможность купить передаваемую копию игры. Их называли гифтами и они помещались в инвентарь пользователя. Их можно было добавить себе в библиотеку, или подарить кому-нибудь. Практически, цифровой аналог диска с игрой. На распродаже игры стоили очень дешево, поэтому игроки покупали десятки гифтов впрок. И затем, в течение года дарили их, либо обменивали на другие.

Однажды, Valve убрали возможность покупать игры гифтами. Но даже сегодня у многих пользователей в инвентарях лежат десятки гифтов, купленных в те времена.

Ожидание мистических карточек



Мистические карточки это одна из самых интересных фишек Steam. В Steam из некоторых игр падают карточки. Их можно продать или обменять. Но можно докупить несколько и сковать значок — памятный предмет по игре, который будет украшать ваш профиль. У значков есть уровни и степени редкости. За ковку значка пользователь получает награду — фон, смайлик и купон на скидку на игру. Раньше падали купоны на скидки до 90%, но сегодня они небольшие.

10 июня 2014 года в Steam внезапно вместо купонов на скидку стали выпадать странные Mysterious Cards. Из них нельзя было сковать значок. Но они явно имели отношение к распродаже. В итоге, после начала распродажи, эти карты просто превратились в карточки распродажи. В последующие годы мистические карточки стали желанным товаром на торговой площадке. Цены на них могли превышать цены на карты распродажи, ведь никто не знал, насколько ценными будут карты. Именно поэтому многие пользователи запасали наборы карт впрок и ждали, когда мистические карточки появятся. Чтобы сковать значки и продать полученные карты подороже. Но точную дату появления не знал никто. Обычно, узнавали её на форумах для любителей халявы или от блогеров, которые следили за этим. За это их даже называли “хранителями распродаж”.

Лучший способ понять, появились мистические карточки или нет — проверить торговую площадку. Только не спутайте старые карты с новыми.

Ожидание летнего ящика Team Fortress 2 Летние ящики 2013 наделали шуму, но это совсем другая историяПохожая традиция, только вместо карт пользователи Steam ждут летнее обновление игры Team Fortress 2, в которой начинал падать новый ящик с предметами. По сути — лутбокс. Но с хорошей ценой, за счет чего его имело смысл получить и продать. Первые часы после появления он стоил приличную сумму денег и на неё вполне можно было купить игру. А поскольку обновление совпадало со стартом распродажи и часто имело совместную промо-компанию, ждали его не меньше, чем распродажу.

Просмотр и чтение обзоров

О довольно необычной, но логичной традиции, мне рассказал мой друг Рекоил. Он живет в Сибири и у него распродажа начинается поздно ночью. Поэтому с вечера он начинает читать и смотреть обзоры игр, о которых знает мало информации. По его словам, пару раз он узнавал об играх, которые захотелось купить. А ещё раньше он пытался до распродажи купить новый выпуск игрового журнала, чтобы узнать о том, какие игры стоит покупать. Но в его маленький городок журналы приходили редко, с большим опозданием и продавались лишь в ряде ларьков. Поэтому бывало, что майский выпуск журнала он покупал только в июне, перед самой распродажей.

Закупка вкусностей



Еще одна традиция, которую можно считать интернациональной. Она не привязана к какой-то распродаже, но частично сами Valve повлияли на ее развитие, создавая для летней распродажи смайлики и анимации с различной едой.

Суть в том, что если вы ждете, когда сервера Steam поднимутся или просто ищите хорошие скидки, вам наверняка захочется что-нибудь поесть. Именно поэтому многие фанаты Steam заранее покупают различные вкусности и напитки, заготавливают лед и подготавливают посуду. Некоторые умельцы из теста даже выпекают хэдкрабов. В разных странах еда и напитки отличаются. Про барбекю я уже написал ранее, но это несколько разные традиции. Все таки барбекю это больше процесс, чем еда.

Какие факторы влияли на возникновение традиций?

Основные факторы, что влияют на появление таких традиций, это технологический прогресс и культура страны, в которой живет геймер. Но также важную роль сыграла география и климат. Поэтому в одних часовых поясах традиции отличаются от других. Я бы выделил три тенденции, объединяющие все эти традиции — желание поделиться важной информацией с другими, подготовиться к событию и отпраздновать его. И в этом геймеры всего мира очень схожи.

А у вас есть традиция связанная с распродажами, Steam или какой-то консолью? Я был бы рад узнать о них.

Спасибо за внимание.